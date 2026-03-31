Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 31 Mart Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

31 Mart sabahı Instagram kullanıcıları, uygulamada beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Gönderilerin açılmaması, akışın donması ve giriş sıkıntıları kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu olurken, kullanıcılar arızanın kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (31 MART SALI)

31 Mart Salı sabahı bazı Instagram kullanıcıları, uygulamada gönderilerin yüklenmemesi, akışın donması ve yavaşlık gibi kısa süreli sorunlar yaşadı. Bu aksaklıklar, kullanıcılar arasında “Instagram çöktü mü?” sorusunu tekrar gündeme getirirken, platform tarafından dünya genelinde büyük bir çökme yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kullanıcılar özellikle paylaşımların geç açılması, hikâyelerin yüklenmemesi ve mesaj gönderiminde gecikmelerden şikâyetçi oldu. Uzmanlar, bu tür sorunların çoğunlukla internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın eski sürümü, cihaz önbelleği veya VPN kullanımından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Yaşanan aksaklıklar genel bir çökme olarak görülmezken, çoğu kullanıcı için Instagram normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Sorun yaşayanlara internet bağlantısını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını kapatmaları tavsiye ediliyor.