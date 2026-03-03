Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 3 Mart Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Instagram, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından yoğun şekilde tercih ediliyor. Ancak zaman zaman uygulamada içeriklerin yüklenmemesi, akışın yavaşlaması veya giriş sorunları gibi teknik aksaklıklar yaşanabiliyor. Bu tür durumlar kullanıcıların dikkatini çekiyor ve sorunun nedeni ile ne zaman giderileceği merak konusu oluyor. Detaylar haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (3 MART SALI)

3 Mart Salı itibarıyla Instagram'da dünya genelinde yaygın veya uzun süreli bir çökme yaşandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Kesinti takip platformları, ana akış, hikâyeler, Reels ve mesajlaşma gibi temel özelliklerin büyük ölçüde sorunsuz çalıştığını gösteriyor. Ancak bazı kullanıcılar belirli bölgelerde kısa süreli erişim veya performans problemleri yaşayabiliyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medyada kullanıcı şikâyetleri arasında gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve DM'lerde gecikmeler öne çıkıyor. Uzmanlar, bu aksaklıkların çoğunlukla internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın güncel olmaması, cihaz önbelleğinin dolu olması veya VPN kullanımından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Kullanıcı geri bildirimleri, bildirilen sorunların kalıcı bir kesinti niteliği taşımadığını gösteriyor. Çoğu kullanıcı için platform normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Resmî bir açıklama yapılmadığı sürece genel bir çökme beklenmiyor. Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını devre dışı bırakmaları tavsiye ediliyor.