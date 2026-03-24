Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 24 Mart Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

24 Mart sabahı Instagram kullanıcıları uygulamada beklenmedik aksaklıklar yaşadı. Paylaşımların açılmaması, akışın yenilenmemesi ve giriş sorunları, kullanıcıların platformda teknik bir problem olup olmadığını sorgulamasına yol açtı. Haberin ayrıntıları haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (24 MART SALI)

24 Mart Salı sabahı bazı Instagram kullanıcıları, akışın yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ve uygulamanın yavaş çalışması gibi kısa süreli aksaklıklar yaşadı. Bu durum, kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Ancak platform tarafından dünya genelinde büyük çaplı bir çökme yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kullanıcılar özellikle paylaşımların geç açılması, hikâyelerin yüklenmemesi ve mesaj gönderiminde gecikmelerden şikâyetçi oldu. Uzmanlar, bu tür sorunların genellikle internet bağlantısı dalgalanmaları, yoğun mobil veri kullanımı, uygulamanın eski sürümü, cihaz önbelleği veya VPN kullanımından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Kullanıcı geri bildirimleri, yaşanan problemlerin genel bir çökme olmadığını ve çoğu kullanıcı için Instagram'ın normal şekilde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Sorun yaşayanlara internet bağlantısını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını kapatmaları tavsiye ediliyor.