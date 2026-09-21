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Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in abisi İnanç Keskin’in vefat haberi, 20 Eylül 2026 Pazar akşamı geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören ve tedavi sürecinde hızlı kilo kaybı yaşayan İnanç Keskin’in sağlık durumuyla ilgili zaman zaman kardeşi Meriç Keskin ve yakın çevresi tarafından paylaşımlar yapılmıştı. Son olarak yoğun bakıma alındığı öğrenilen İnanç Keskin’in hayatını kaybettiğini Meriç Keskin, “Başaramadık” ifadeleriyle duyurdu. Peki, İnanç Keskin kimdir? Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin neden öldü, hastalığı ne, ne kanseri? Detaylar...

MERİÇ KESKİN'İN ABİSİ İNANÇ KESKİN KİMDİR?

İnanç Keskin, sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in abisi olarak tanınıyordu. İzmir Özel Türk Koleji mezunu olan İnanç Keskin, evliydi ve bir kız çocuğu bulunuyordu.

Bir süredir kanser tedavisi gören İnanç Keskin’in sağlık durumu, tedavi süreci boyunca zaman zaman yakın çevresi ve kardeşi Meriç Keskin tarafından takipçileriyle paylaşıldı. Keskin’in hastalık sürecinde hızlı kilo kaybı yaşadığı da verilen bilgiler arasında yer aldı.

İnanç Keskin’in özel yaşamına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler ise sınırlı kaldı. Vefatının ardından özellikle sağlık durumu ve hastalık süreciyle ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı.

İNANÇ KESKİN NEDEN ÖLDÜ?

İnanç Keskin, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Tedavi sürecinin son döneminde sağlık durumunun ağırlaştığı ve hastanede yoğun bakıma alındığı bilgisi paylaşıldı.

İnanç Keskin’in arkadaşlarının sosyal medya hesaplarından yapılan son paylaşımlarda, durumunu merak edenlere teşekkür edilerek Keskin’in bir önceki akşam saat 22.00 sıralarında zatürre nedeniyle acil yoğun bakıma alındığı ve durumunun stabil olduğu belirtilmişti.

İnanç Keskin’in vefat haberi ise 20 Eylül Pazar günü saat 23.00 sıralarında geldi. Meriç Keskin, abisinin hayatını kaybettiğini “Başaramadık” ifadelerinin yer aldığı paylaşımıyla duyurdu.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda İnanç Keskin’in kanser tedavisi gördüğü ve son olarak zatürre nedeniyle yoğun bakıma alındığı biliniyor. Bununla birlikte, vefatına ilişkin bundan daha ayrıntılı bir tıbbi açıklama paylaşılmadı. Bu nedenle hastalığın seyri veya ölüm nedenine ilişkin kamuoyuna açıklanmayan ayrıntılara yer verilmemektedir. Güncel haberlerde de Keskin’in sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından yoğun bakıma alındığı ve 20 Eylül’de hayatını kaybettiği aktarılıyor.

İNANÇ KESKİN NE KANSERİ?

İnanç Keskin’in bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilgisi paylaşıldı. Ancak hangi kanser türüne yakalandığına ilişkin verilen bilgiler arasında herhangi bir açıklama bulunmuyor.

İNANÇ KESKİN KAÇ YAŞINDAYDI?

İnanç Keskin’in kaç yaşında olduğuna ilişkin verilen bilgiler arasında doğrulanmış bir yaş bilgisi bulunmuyor.

MERİÇ KESKİN'İN VEFAT PAYLAŞIMI

İnanç Keskin’in ölümünü kardeşi Meriç Keskin sosyal medya hesabından duyurdu. Meriç Keskin, “Başaramadık” ifadelerinin ardından yaptığı bir başka paylaşımda ise İnanç Keskin’in vefatını duyuran cenaze ilanına yer verdi.

Paylaşımda İnanç Keskin’in cenazesinin ertesi gün ikindi namazına müteakip Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.