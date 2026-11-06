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Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanırken, İlyas Kaya hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren İlyas Kaya, tutuklama talebiyle değil, adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Peki, İlyas Kaya neden tutuklanmadı? Detaylar...

İLYAS KAYA NEDEN TUTUKLANMADI?

Fon soruşturması kapsamında ifade veren İlyas Kaya, savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmedi. Savcılık, Kaya hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği de bu talep doğrultusunda İlyas Kaya hakkında adli kontrol kararı verdi.

Paylaşılan soruşturma bilgilerine göre İlyas Kaya'nın tutuklanmamasının nedeni, hakkında tutuklama yerine adli kontrol tedbiri talep edilmiş olmasıdır. Kararın gerekçesine ilişkin ise verilen bilgilerde ayrıca bir açıklama bulunmuyor.

İLYAS KAYA HAKKINDA HANGİ KARAR VERİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya'nın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, Kaya'yı "imza atmak" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda İlyas Kaya hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NEDEN TUTUKLANDI?

Fon soruşturması kapsamında ifade veren eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılıktaki işlemleri 2 saat 15 dakika sürdü. Savcılık, Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlikteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına karar verildi.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL HAKKINDA HANGİ KARAR VERİLDİ?

Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, Gönül hakkında da imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, İbrahim Ömer Gönül hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.