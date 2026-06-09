Türk tiyatro ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Yasemin Yalçın’ın eşi İlyas İlbey, son dönemde sağlık durumuyla gündeme geldi. Bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle takip edilen usta sanatçının böbreğinde tümör tespit edildiği öğrenildi. İlbey’in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler sanat camiası ve sevenleri tarafından yakından izlenirken, doktor gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Peki, İlyas İlbey kimdir? Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey öldü mü, hastalığı ne? Detaylar...

İLYAS İLBEY KİMDİR?

İlyas İlbey, 1951 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi. Asıl adı İlyas Namazcı olan sanatçı, çocukluk yıllarının önemli bir bölümünü İzmit’te geçirdi. Babasının burada pastacılık yapması nedeniyle ailesiyle birlikte İzmit’te yaşamını sürdüren İlbey, eğitim hayatını da bu şehirde tamamladı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini başarıyla tamamlayan sanatçı, tiyatro ile oldukça erken yaşlarda tanıştı. Henüz ilkokul yıllarında sahneye çıkan İlbey, “Handa İki Çocuk” adlı oyunda canlandırdığı “Hancı” karakteriyle ilk tiyatro deneyimini yaşadı.

Sanat hayatının temelini oluşturan bu ilk deneyim, ilerleyen yıllarda tiyatroya olan ilgisinin artmasına zemin hazırladı. Uzun yıllar boyunca sahne sanatları içerisinde yer alan İlbey, Türk tiyatrosunun tanınan isimleri arasında gösterildi.

İLYAS İLBEY KAÇ YAŞINDA?

1951 yılında Kastamonu’da doğan İlyas İlbey, 2025 yılı itibarıyla 74 yaşındadır.

İLYAS İLBEY ÖLDÜ MÜ?

İlyas İlbey’in vefat ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen sanatçı hakkında kamuoyunda çeşitli sorular gündeme gelirken, mevcut bilgiler doğrultusunda İlbey’in doktorların gözetiminde tedavi gördüğü belirtilmektedir.

İLYAS İLBEY'İN HASTALIĞI NE?

İlyas İlbey’in sağlık durumuna ilişkin paylaşılan bilgilere göre, sanatçının böbreğinde tümör tespit edildi.

Bir süredir sağlık problemleri yaşadığı belirtilen usta oyuncunun tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğü ifade edildi. Sağlık durumuna ilişkin gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip edilirken, mevcut açıklamalarda tedavi sürecinin devam ettiği bilgisi yer aldı.

Konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler bununla sınırlı olup, sanatçının sağlık durumuyla ilgili resmi olarak paylaşılan bilgiler takip edilmektedir.