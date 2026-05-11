İllegal Hayatlar: Meclis filmi oyuncuları kim, konusu ne? İllegal Hayatlar: Meclis filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan İllegal Hayatlar: Meclis filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İllegal Hayatlar: Meclis filmini izleyecek olanların merak ettiği İllegal Hayatlar: Meclis konusu nedir, İllegal Hayatlar: Meclis oyuncuları kimler ve İllegal Hayatlar: Meclis özeti gibi konuları inceliyoruz.

İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

İllegal Hayatlar: Meclis, 2024–2025 döneminde dikkat çeken yerli komedi yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Film, ilk yapım olan İllegal Hayatların devamı niteliğinde değerlendirilir ve yine absürt komedi türünde ilerler.

Oyuncu kadrosu genel olarak ilk filmdeki ekibi ve yeni eklenen karakterleri bir araya getiriyor. Yapımda yer alan isimler arasında başrol ve yardımcı rollerde çeşitli komedi oyuncuları bulunur. Film, özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda tanınan oyuncuların performanslarıyla dikkat çekmiştir.

İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yasa dışı bir kumarhane işletmesinin beklenmedik şekilde siyasi bir sürecin içine çekilmesiyle gelişen olayları konu alır. Ana karakterler, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken diğer yandan kendilerini Meclis’e uzanan karmaşık ve komik olayların içinde bulurlar.

Hikâye; politik taşlamalar, toplumsal göndermeler ve absürt mizah öğeleriyle ilerler. Film, ciddi konuları komedi diliyle ele alarak seyirciye eğlenceli bir kurgu sunmayı hedefler.

İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2024 yılı içerisinde çekilmiş ve 2025 yılına doğru izleyiciyle buluşturulmuştur. Yapım süreci kısa sürede tamamlanmış, post-prodüksiyon aşamasının ardından vizyona hazırlanmıştır.

İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler ağırlıklı olarak Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Özellikle İstanbul ve çevresindeki çeşitli plato ve mekânlar film için kullanılmıştır. Meclis sahneleri ve şehir içi görüntüler için farklı set alanları tercih edilmiştir.