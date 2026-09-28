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İlker Sungurlar kimdir, ne iş yapıyor? Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar kaç yaşında, nereli?

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İlker Sungurlar kimdir, ne iş yapıyor? Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar kaç yaşında, nereli?
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Feyza Altun’un eşi İlker Sungurlar, son dönemde hakkında araştırma yapılan isimler arasında yer alıyor. Sungurlar’ın yaşamı, mesleki geçmişi ve eğitim hayatına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, İlker Sungurlar kimdir, ne iş yapıyor? Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Feyza Altun ile olan evliliğiyle gündeme gelen İlker Sungurlar’ın hayatı merak ediliyor. Hakkında araştırma yapanlar, Sungurlar’ın kim olduğu ve mesleğine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, İlker Sungurlar kimdir, ne iş yapıyor? Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

FEYZA ALTUN'UN EŞİ İLKER SUNGURLAR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

İlker Sungurlar, 1987 yılında İstanbul’da doğduğu belirtilen bir iş insanıdır. Eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamlayan Sungurlar’ın Modernist Group’un kurucusu olduğu aktarılmaktadır.

Modernist Group’un kurumsal LinkedIn profilinde şirketin 2008 yılında kurulduğu, etkinlik yönetimi, kreatif çalışmalar, dijital pazarlama ve pazarlama-iletişim hizmetleri alanlarında faaliyet gösterdiği belirtilmektedir. 

İLKER SUNGURLAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İlker Sungurlar’ın 1987 yılında İstanbul’da doğduğu belirtilmektedir. Verilen doğum yılına göre 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Sungurlar’ın doğum yeri İstanbul olarak aktarılmaktadır. Eğitimini ise Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı bilgisi yer almaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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