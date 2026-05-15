İlkay Gündoğan evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, İlkay Gündoğan eşi Sara Gündoğan kimdir?

İlkay Gündoğan ve Sara Gündoğan çifti, futbol dünyasının en çok ilgi gören isimleri arasında yer alıyor. Taraftarlar, Gündoğan’ın aile hayatı, çocuk sahibi olup olmadığı ve evlilik sürecine dair detayları araştırırken, çiftin özel yaşamı da gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

İLKAY GÜNDOĞAN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

İlkay Gündoğan, özel hayatıyla da futbolseverlerin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Başarılı orta saha oyuncusu evlidir ve uzun süredir birlikte olduğu eşiyle mutlu bir aile hayatı sürdürmektedir. “Evli mi, bekar mı?” sorusu sıkça gündeme gelse de Gündoğan’ın evli olduğu biliniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN ÇOCUĞU VAR MI?

İlkay Gündoğan’ın bir çocuğu bulunmaktadır. Çiftin oğulları Kais’in doğumuyla birlikte aile hayatları da futbol dünyasında geniş yer bulmuştur. Gündoğan ailesi, özel yaşamlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir.

SARA GÜNDOĞAN KİMDİR?

Sara Gündoğan, moda ve sunuculuk alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. 2022 yılında İlkay Gündoğan ile evlenen Sara Gündoğan, sosyal medyada da aktif bir profil çizmektedir. Zarif tarzı ve katıldığı etkinliklerle dikkat çeken Sara Gündoğan, futbol dünyasının en çok merak edilen isimlerinden biri haline gelmiştir.