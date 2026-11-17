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İlkay Ballı'nın kim olduğu, ne iş yaptığı ve kaç yaşında olduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasaları ve fon soruşturması kapsamında gündeme geldi. Ali Emre Ballı ile birlikte şahsi mal varlıklarına el konulmasına karar verilen İlkay Ballı'nın geçmişi ve ticari faaliyetleri merak ediliyor. Ancak kamuoyuna açık kaynaklarda İlkay Ballı'nın kişisel yaşamına ilişkin doğrulanmış bilgiler sınırlı.

İLKAY BALLI KİMDİR?

İlkay Ballı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasaları ve fon soruşturması kapsamında adı resmî açıklamalarda geçen kişidir. Soruşturma çerçevesinde Ali Emre Ballı ile birlikte İlkay Ballı'nın da tüm şahsi mal varlıklarına el konuldu.

Kamuoyuna yansıyan adli belgelerde İlkay Ballı'nın ismi, 6 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde aracında ölü bulunan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ile birlikte yer almaktadır.

İLKAY BALLI NE İŞ YAPIYOR?

İlkay Ballı'nın mesleği ve hangi görevlerde bulunduğuna ilişkin kamuoyuna açık kaynaklarda doğrulanmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre İlkay Ballı, finans, yazılım, telekomünikasyon, araç kiralama ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve soruşturma kapsamında TMSF'ye yönetim kayyımı olarak devredilen şirketlerde ortaklık paylarına sahip.

İLKAY BALLI KAÇ YAŞINDA?

İlkay Ballı'nın doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmış değil. Bu nedenle kaç yaşında olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

İLKAY BALLI NERELİ?

İlkay Ballı'nın nereli olduğuna ilişkin resmî makamlarca teyit edilmiş veya kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Memleketi ve kişisel geçmişi hakkında basına yansıyan bilgiler de sınırlı.