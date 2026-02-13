İlk cemre düştü mü, 2026 cemreler ne zaman düşecek?

Geleneksel halk takvimine göre cemreler, havaya, suya ve toprağa sırayle düşerek doğanın ısınmaya başladığını ve baharın yaklaşığını müjdeler. Peki ilk cemre düştü mü, cemrelerin tarihleri ne zaman ve ne anlama geliyor? İşte, 2026 cemre takvimi ve ayrıntılı açıklaması.

2026'DA CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK? – İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ? (GÜNCEL TAKVİM & ANLAMI)

Türkiye'de kış mevsiminin yavaş yavaş son bulduğu haberlerini takip edenler için 2026 cemre takvimi büyük ilgi görüyor. Geleneksel halk takvimine göre cemreler, havaya, suya ve toprağa sırayle düşerek doğanın ısınmaya başladığını ve baharın yaklaşığını müjdeler. Peki ilk cemre düştü mü, cemrelerin tarihleri ne zaman ve ne anlama geliyor? İşte, 2026 cemre takvimi ve ayrıntılı açıklaması.

İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ? 2026 CEMRELERDE SON DURUM

2026 yılının ilk cemresi henüz düşmemiştir. Halk inanışına göre 2026 yılının birinci cemresi, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecektir. Bu tarihin gelmesiyle birlikte kışın sert etkileri kırılmaya, hava sıcaklıkları ise hissedilir biçimde artmaya başlar.

Bu nedenle şu an itibarıyla (Şubat başı itibarıyla) cemre henüz düşmemiş sayılmaktadır ve havadaki ilk ısınma işaretlerinin hissedilmeye başlaması bekleniyor.

2026 CEMRE TAKVİMİ – TARİHLER VE SIRALAMA

Cemreler, halk takvimine göre birer hafta arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. 2026 yılı için cemre takvimi şöyle planlanmıştır:

1. Cemre – Havaya

19 – 20 Şubat 2026

İlk cemre hava'ya düşer ve bu dönemde atmosferde soğuk etkiler kırılmaya başlar, gündüzler biraz daha sıcak hissedilir.

2. Cemre – Suya

26 – 27 Şubat 2026

Bir hafta sonra ikinci cemre suya düşer. Bu aşamada göl, akarsu ve deniz sularında ısınma sürecinin başladığı kabul edilir.

3. Cemre – Toprağa

5 – 6 Mart 2026

Üçüncü ve son cemre toprağa düşer. Toprağın ısınmasıyla birlikte doğa canlanır, bitkiler filizlenir ve baharın etkileri belirginleşir.

CEMRELER NEDİR?

Cemre, Arapça kökenli bir kelime olup "kor" veya "ateş" anlamına gelir. Türk kültüründe cemre, doğadaki ısınma sürecini simgeler; halk arasında kışın son bulup baharın başladığını haber veren doğal bir göstergedir.

Bu inanışa göre cemreler üç aşamada düşer:

Havaya düşen cemre = atmosferde ısınma başlar.

Suya düşen cemre = su kaynakları ısınır, buzlar çözülür.

Toprağa düşen cemre = toprak ısınır, bitkiler canlanır.

CEMRELERİN DOĞAYA ETKİSİ

Cemre düşmesi, meteorolojik bir olay olmaktan ziyade halk takvimi ve kültürel bir gelenek olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, bu tarihler mevsim geçişinin takvimsel göstergesi olarak uzun yıllardır takip edilir:

Tarım ve hayvancılık yapanlar için cemreler, doğanın uyanış zamanını gösterir.

İlk cemreyle birlikte gündüzlerin uzaması ve güneşin daha etkili olması beklenir.

Son cemrenin ardından toprağın ısınmasıyla bahar faaliyetleri hız kazanır.

CEMRELERİN TARİHLERİ HER YIL AYNI MI?

Genel olarak cemreler, her yıl yaklaşık aynı tarihlerde düşer. Halk takvimine göre bu süreç, kasım ayından itibaren geçen 100. günün ardından başlar ve birer hafta arayla devam eder. Küçük tarih farklılıkları olsa da halk arasında kabul gören bu takvim uzun yıllardır benzer şekilde uygulanmaktadır.