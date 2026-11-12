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İlhan Fakılı hangi takımda oynuyor, İlhan Fakılı hangi takımlarda oynadı, İlhan Fakılı kimdir?

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İlhan Fakılı hangi takımda oynuyor, İlhan Fakılı hangi takımlarda oynadı, İlhan Fakılı kimdir?
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar öncesinde açıklanan aday kadro, futbolseverlerin gündemine oturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 26 kişilik listesinde yer alan isimlerden biri de İlhan Fakılı oldu. Futbolseverler, İlhan Fakılı hakkında hangi takımda oynadığını, daha önce hangi kulüplerde forma giydiğini ve kim olduğunu araştırıyor.

İlhan Fakılı, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyiyor. Fransa'da Clermont Foot formasıyla dikkat çeken genç yetenek, 2026 yazında siyah beyazlı kulübe transfer oldu. İşte İlhan Fakılı hakkında merak edilen tüm detaylar.

İLHAN FAKILI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İlhan Fakılı, Beşiktaş'ta oynuyor. Genç futbolcu, 2026 yaz transfer döneminde Fransa ekibi Clermont Foot'tan Beşiktaş'a transfer oldu.

İLHAN FAKILI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Fransa'da Saint-Étienne altyapısında başlayan İlhan Fakılı, ardından Andrézieux-Bouthéon altyapısında forma giydi. 2021 yılında Clermont Foot akademisine katılan İlhan, kulübün B takımında forma giydikten sonra 2024 yılında A takıma yükseldi. Clermont'taki performansıyla Süper Lig kulüplerinin radarına giren genç futbolcu, 2026 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

İlhan Fakılı futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Saint-Étienne (altyapı)

Andrézieux-Bouthéon (altyapı)

Clermont Foot (akademi, B takım ve A takım)

Beşiktaş (2026-)

İLHAN FAKILI KİMDİR?

İlhan Fakılı, Türk futbolunun gelecek vaat eden genç yeteneklerinden biri. Hızı, dripling yeteneği ve yaratıcılığıyla dikkat çeken İlhan, Ümit Milli Takım'ın ardından A Milli Takım'ın aday kadrosuna da çağrıldı.

İLHAN FAKILI KAÇ YAŞINDA?

2006 doğumlu olan İlhan Fakılı, 19 ya da 20 yaşında. Genç futbolcunun tam doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmadı.

İLHAN FAKILI NERELİ?

İlhan Fakılı, Fransa'nın Saint-Priest-en-Jarez kentinde doğdu. Türk kökenli bir ailenin çocuğu olan İlhan, Türkiye ve Fransa vatandaşlığına sahip.

İLHAN FAKILI HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

İlhan Fakılı, genellikle sol kanatta görev yapıyor. Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.

İLHAN FAKILI MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, İlhan Fakılı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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