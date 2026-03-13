İlber Ortaylı prens mi, asilzade mi?

İlber Ortaylı kimdir? Prens mi, asilzade mi? Sorusu sosyal medyada ve haber sitelerinde sıkça aratılan konular arasında yer alıyor. Ünlü tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı'nın soyluluk kökeni, ailesi ve Osmanlı ile bağlantıları, tarih severler için büyük bir merak konusu. İşte İlber Ortaylı'nın asilzade mi yoksa prens mi olduğuna dair tüm bilgiler.

İLBER ORTAYLI ASİLZADE Mİ?

Tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya geldi. Kırım'ın köklü asilzade ailelerinden Karaşay soyuna mensup annesi Şefika Ortaylı ile uçak mühendisi babası Kemal Ortaylı'nın çocuğu olan İlber Ortaylı, küçük yaşta ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Eğitim hayatına Avusturya Lisesinde başlayan Ortaylı, Ankara Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Tarih bölümünü tamamladı. Viyana Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nde sürdürdüğü akademik çalışmalarıyla Türkiye'nin önde gelen tarihçileri arasında yerini aldı.

İlber Ortaylı prens olup olmadığı yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor.

İLBER ORTAYLI'NIN ÖZEL YAŞAMI VE AİLESİ

78 yaşında hayatını kaybeden İlber Ortaylı, 1981 yılında Mersin senatörü Ayşe Özdolay ile evlendi ve bu evlilikten Tuna isminde bir kız çocuğu dünyaya geldi. Eğitim hayatı boyunca Tanzimat sonrası mahalli idareler üzerine doktora yapan ve Osmanlı'da Alman nüfuzu konusundaki çalışmalarıyla doçent unvanını alan Ortaylı, tarih bilimine yaptığı katkılarla tanınıyor. Kendisinin ailesi ve soykökü hakkında detaylı bilgiler, tarih meraklıları için her zaman ilgi çekici bir kaynak oldu.