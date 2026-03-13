İlber Ortaylı öldü mü SON DAKİKA! İlber Ortaylı neden öldü?

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve bugün entübe edildiği öğrenilen tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Peki, İlber Ortaylı neden öldü? Detaylar...

İLBER ORTAYLI ÖLDÜ MÜ?

Sağlık sorunları sebebiyle özel bir hastanede bir süredir yoğun bakımında tedavi gören İlber Ortaylı hayatını kaybetti. 7

İLBER ORTAYLI NEDEN ÖLDÜ?

78 yaşındaki tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmesinin ardından hayatını kaybetti.

FATİH ALTAYLI VE AİLESİ DUA İSTEMİŞTİ

Ortaylı'nın ailesi tarafından dün sanal medyadan yapılan açıklamada, durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, tarih profesörü İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, dua istemişti. Fatih Altaylı "Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" ifadelerini kullanmıştı.