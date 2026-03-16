İlber Ortaylı'nın kızı kimdir, kaç yaşında? İlber Ortaylı'nın kızı var mı, kaç çocuğu var, evli mi?

Prof. Dr. İlber Ortaylı sadece Türkiye'nin en tanınmış tarihçilerinden biri olmakla kalmadı, aynı zamanda özel yaşamı ve ailesiyle ilgili merak uyandıran detaylarla da gündemde yer alıyor. Özellikle kızı olup olmadığı, kaç çocuğu olduğu ve evlilik durumu uzun süredir takipçilerin merak ettiği konular arasında. Peki, İlber Ortaylı'nın kızı kimdir? İlber Ortaylı'nın kızı var mı, kaç çocuğu var, evli mi?

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın özel yaşamı, sevenleri tarafından sıkça merak ediliyor. Peki Ortaylı'nın ailesi hakkında neler biliniyor? Kızı kim, kaç çocuğu var ve özel hayatı nasıldı? İşte Ortaylı'nın aile hayatıyla ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLBER ORTAYLI'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın en az bir çocuğu olduğu biliniyor; cenaze töreninde konuşan kızı, babasının hastanedeki son günlerinde bile kitap tashihi yaptığı anıyı duygusal bir dille paylaştı.

İLBER ORTAYLI ÖLDÜ MÜ?

Evet, Prof. Dr. İlber Ortaylı 13 Mart 2026 Cuma günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü, vefat ettiği açıklandı.

İLBER ORTAYLI NEDEN ÖLDÜ?

Ortaylı'nın ölüm nedeni olarak uzun süredir devam eden sağlık sorunları gösterildi; resmi kaynaklar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. Ölümüne dair detaylı tıbbi raporlar henüz açıklanmadı.

İLBER ORTAYLI'NIN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Prof. Dr. İlber Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul'da bir cenaze programı düzenlendi. Sabah saatlerinde Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni gerçekleştirildi; ardından cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı ve defin işlemleri yapıldı.

İLBER ORTAYLI'NIN CENAZE TÖRENİ İÇİN HANGİ YOLLAR KAPATILDI?

Trafiğe kapatılan güzergahlar şöyle:

  • İtfaiye Caddesi
  • Büyük Karaman Caddesi
  • Aslanhane Sokak
  • Mıhçılar Caddesi
  • Manisalı Fırın Sokak
  • Taylasan Sokak
  • Hulusi Noyan Sokak
  • Nalbant Demir Sokak
  • Hattat Nazif Sokak
  • Fatih Türbesi Sokak

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.

