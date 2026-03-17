Türk tarihçiliğinin en saygın isimlerinden biri olan Halil İnalcık, yalnızca akademik çalışmalarıyla değil, yetiştirdiği öğrencilerle de kalıcı bir miras bıraktı. Bu öğrenciler arasında yer alan İlber Ortaylı ise hocasının izinden giderek geniş kitlelere tarih bilincini taşıyan önemli bir isim oldu. Son dönemde İstanbul'da düzenlenen törenlerle anılan Ortaylı'nın, Fatih Camii Haziresi'nde hocası İnalcık'ın yanına defnedilecek olması, bu iki büyük tarihçi arasındaki bağı bir kez daha gündeme taşıdı. Peki, İlber Ortaylı'nın hocası Halil İnalcık kimdir? Detaylar...

İLBER ORTAYLI'NIN HOCASI HALİL İNALCIK KİMDİR?

"Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan Halil İnalcık, 7 Eylül 1916'da İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına Ankara ve Sivas'ta başlayan İnalcık, liseyi Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebi'nde tamamladı. 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olarak akademik kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı.

Yeniçağ Tarihi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken İnalcık, ünlü tarihçi Fuat Köprülü'nün yönlendirmesiyle akademiye adım attı. 1942 yılında "Tanzimat ve Bulgar Meselesi" başlıklı doktora tezini tamamladı. Ardından 1943'te doçentlik unvanını aldı.

Akademik hayatı boyunca yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da etkin rol oynayan İnalcık; Chicago Üniversitesi başta olmak üzere Columbia, Princeton, Pennsylvania ve Harvard gibi saygın üniversitelerde ders verdi. 1972'de Ankara Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra Chicago Üniversitesi'nde Osmanlı Tarihi Kürsüsü'nü kurarak Batı'da Osmanlı tarihçiliğinin gelişmesine öncülük etti.

1993 yılında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kuran İnalcık, burada uzun yıllar lisansüstü öğrenciler yetiştirdi. 2003'te ise Halil İnalcık Center for Ottoman Studies'i kurarak bilim dünyasına kalıcı bir araştırma merkezi kazandırdı.

HALİL İNALCIK'IN KİTAPLARI

Halil İnalcık, Osmanlı ve Balkan tarihi üzerine yazdığı eserlerle dünya çapında saygınlık kazandı. Çalışmaları, yalnızca tarihçiler için değil, sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışan araştırmacılar için de temel kaynak niteliği taşır.

Öne çıkan eserleri şunlardır:

Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet

Devlet-i Aliyye

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi

Osmanlılar ve Haçlılar

Bu eserler, Osmanlı Devleti'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısını bilimsel bir yaklaşımla ele alarak tarih yazımına yeni bir perspektif kazandırdı. İnalcık'ın metodolojisi, arşiv belgelerine dayalı olması ve çok dilli kaynakları kullanmasıyla öne çıkar.

HALİL İNALCIK OSMANLI-TÜRK MÜ?

Halil İnalcık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir tarihçidir ve Türk akademi dünyasının en önemli temsilcilerinden biridir. Çalışmalarının odağında ise Osmanlı tarihi yer alır.

Kendisi Türk bir tarihçi olup, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi, ekonomik ve sosyal yapısını derinlemesine inceleyen bir bilim insanıdır. Bu yönüyle Osmanlı tarihinin modern akademik çerçevede anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır.

HALİL İNALCIK'IN MEZARI NEREDE?

25 Temmuz 2016'da Ankara'da hayatını kaybeden Halil İnalcık, Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi. Kabri, Osmanlı ulema geleneğine uygun şekilde düzenlendi.

Fatih Camii Haziresi, Osmanlı ilim ve kültür dünyasının önemli isimlerinin defnedildiği bir alan olarak bilinir. İnalcık'ın buraya defnedilmesi, onun tarihçilikteki yerini ve Osmanlı mirasına yaptığı katkıyı simgesel olarak da yansıtır.