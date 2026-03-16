İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp: İlber Ortaylı'nın cenazesinde ne oldu, Prof. Dr. Celal Şengör fotoğraf olayı nedir?

İlber Ortaylı'nın son yolculuğu sırasında yaşanan bir gelişme, gündemde dikkat çekti. Prof. Dr. Celal Şengör'ün cenaze töreninde çektiği fotoğraf, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışma konusu oldu. Olayın detayları ve tepkiler merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLBER ORATLI'NIN CENAZESİNDE NE OLDU?

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatının ardından Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törende akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelirken, Prof. Dr. Celal Şengör ile selfie çekmek için sıraya girenlerin görüntüleri dikkat çekti.

SEVENLERİ YASTA

Ülkenin yetiştirdiği en önemli entelektüeller arasında gösterilen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde 14 Mart'ta hayatını kaybetti. 78 yaşında yaşamını yitiren Ortaylı'nın vefatı, akademi dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

İLK TÖREN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE

Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk tören, uzun yıllar ders verdiği ve çok sayıda öğrenci yetiştirdiği Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene Ortaylı'nın öğrencileri, çalışma arkadaşları ve çok sayıda akademisyen katıldı. Ortaylı'nın en yakın dostlarından Prof. Dr. Celal Şengör de törene katılan isimler arasında yer aldı. Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen törende Ortaylı için anma konuşmaları yapılırken, öğrencileri ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Galatasaray Üniversitesi'ndeki tören sırasında bazı katılımcıların Prof. Dr. Celal Şengör ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği görüldü. Tören alanında yaşanan bu anlar kameralara yansıdı.