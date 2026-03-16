İlber Ortaylı cenazesi ne zaman, nereden kalkacak? İlber Ortaylı'nın cenazesi nereye gömülecek?

Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı, durumunun ağırlaşmasının ardından entübe edilmiş ve 13 Mart 2026 Cuma günü hayatını kaybetmişti. Peki, İlber Ortaylı cenazesi ne zaman, nereden kalkacak? İlber Ortaylı'nın cenazesi nereye gömülecek? Detaylar haberimizde.

Türk tarihçiliğinin en tanınmış akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberi akademi dünyasında ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Ortaylı'nın cenaze programına ilişkin detaylar da netleşti. Peki, İlber Ortaylı cenazesi ne zaman, nereden kalkacak? İlber Ortaylı'nın cenazesi nereye gömülecek? Detaylar...

İLBER ORTAYLI CENAZESİ NE ZAMAN?

Prof. Dr. İlber Ortaylı için düzenlenecek cenaze programı 16 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. İstanbul'da yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak olan Ortaylı'nın cenazesi aynı gün ikindi namazının ardından defnedilecek.

İLBER ORTAYLI CENAZESİ NEREDEN KALKACAK?

Cenaze programına ilişkin açıklanan bilgilere göre Prof. Dr. İlber Ortaylı için İstanbul'da iki ayrı anma niteliğinde program düzenlenecek.

İlk olarak Ortaylı'nın uzun yıllar akademik çalışmalar yürüttüğü Galatasaray Üniversitesi'nde bir cenaze programı gerçekleştirileceği öğrenildi. Üniversitede yapılacak bu programın, akademik camianın ve öğrencilerin Ortaylı'ya veda etmesi açısından önemli bir anlam taşıdığı belirtiliyor.

Daha sonra cenaze namazı İstanbul'daki Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Ortaylı'nın cenazesi bu namazın ardından kaldırılacak.

İLBER ORTAYLI'NIN CENAZESİ NEREYE GÖMÜLECEK?

Cenaze namazının ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın naaşı Fatih Camii haziresine defnedilecek.

Tarihi kimliğiyle bilinen Fatih Camii ve çevresi, Osmanlı ve Türk tarihinin önemli isimlerinin kabirlerinin bulunduğu yerlerden biri olarak biliniyor.

