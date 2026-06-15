İl olacak ilçeler 2026 (TAM LİSTE) Hangi ilçeler il olacak?

Türkiye’de il statüsü tartışmaları son yıllarda yeniden gündeme gelmiş durumda. Nüfus yoğunluğu artan, ekonomik olarak büyüyen ve bölgesinde merkez konuma gelen bazı ilçelerin il olabileceği yönündeki beklentiler kamuoyunda sıkça konuşuluyor. Özellikle büyükşehirlerin çevresinde gelişen güçlü ilçeler, idari yapının yeniden şekillenmesi ihtimalini güçlendiriyor. Peki, hangi ilçeler il olacak?

İL OLACAK İLÇELER 2026 (TAM LİSTE)

Türkiye’de il olma potansiyeli taşıyan ilçeler uzun süredir farklı kaynaklarda gündeme gelmektedir. Özellikle ekonomik gücü yüksek, nüfusu yoğun ve bölgesel merkez haline gelmiş ilçeler öne çıkmaktadır.

Bu kapsamda 2026 yılı itibarıyla en çok konuşulan ilçeler şunlardır:

Antalya: Alanya, Manavgat

Mersin: Tarsus

Tekirdağ: Çorlu

Bursa: İnegöl

Şanlıurfa: Siverek

Hatay: İskenderun

Muğla: Fethiye

Manisa: Akhisar

Balıkesir: Edremit, Bandırma

Zonguldak: Ereğli

Van: Erciş

Şırnak: Cizre

Aydın: Nazilli

Konya: Ereğli

Kırklareli: Lüleburgaz

Diyarbakır: Ergani

Adıyaman: Kahta

Ordu: Ünye

Adana: Kozan

Kahramanmaraş: Elbistan

Ankara: Polatlı

Mardin: Midyat

Hakkari: Yüksekova

Bu liste, resmi bir karar niteliği taşımamakla birlikte kamuoyunda ve uzman değerlendirmelerinde sıkça dile getirilen ilçeleri kapsamaktadır.

HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

İl olabilecek ilçeler konusu özellikle son yıllarda yeniden tartışma konusu haline gelmiştir. Büyükşehirlerin çevresinde hızla büyüyen ilçeler, hem ekonomik hacim hem de nüfus açısından bazı illeri geride bırakabilecek seviyeye ulaşmıştır.

Öne çıkan ilçeler arasında Alanya, İskenderun, Çorlu, Tarsus ve Fethiye gibi turizm ve sanayi gücü yüksek bölgeler yer almaktadır. Bu ilçeler, kendi bölgelerinde yalnızca yerel değil, bölgesel ölçekte de bir merkez işlevi görmektedir.

İL OLMAK İÇİN HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?

İl olma kriterleri Türkiye’de idari planlama açısından belirli ölçütlere dayanmaktadır. Bu kriterler arasında en dikkat çeken unsurlar şunlardır:

Nüfus büyüklüğü (genellikle 100 bin ve üzeri)

İl merkezine olan uzaklık

Ekonomik gelişmişlik düzeyi

Ulaşım ve altyapı yeterliliği

Bölgesel hizmet merkezi olma özelliği

Bu kriterler birlikte değerlendirildiğinde, yalnızca nüfusun değil aynı zamanda ekonomik ve coğrafi koşulların da belirleyici olduğu görülmektedir. İl statüsü, bir ilçenin yalnızca büyüklüğünü değil, aynı zamanda çevresine sunduğu hizmet kapasitesini de kapsamaktadır.