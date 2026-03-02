İki Öğretmeni ve öğrenciyi bıçaklayan 7 yaşındaki liseli kim, adı ne (Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki )?

Lise öğrencisi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı, İstanbul'u alarma geçirdi. 17 yaşındaki saldırganın öğretmeni ve bir öğrenciyi yaraladığı olay, okulda büyük paniğe yol açtı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor ve saldırganın kimliğiyle ilgili bilgiler araştırılıyor.

ÇEKMEKÖY'DE LİSEDE ŞOK OLAY: ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİ BİÇAKLANDI

Çekmeköy'de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir olay yaşandı. 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., henüz bilinmeyen bir nedenle iki öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer iki yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor. Şüpheli öğrenci F.S.B. ise gözaltına alındı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından okula gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise saldırgan F.S.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaralanan üç kişiden birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer ikisinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Açıklamada ayrıca, olayın hemen ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekiplerinin sevk edildiği ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.