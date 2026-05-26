Haberler

İhlas suresi abdestsiz okunur mu?

İhlas suresi abdestsiz okunur mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslam dünyasında sıkça okunan surelerden biri olan İhlas Suresi için “abdestsiz okunur mu?” sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ibadetlerinde Kur’an-ı Kerim’den sure okuyan birçok kişi, abdestsiz halde İhlas Suresi’nin okunup okunamayacağını araştırıyor.

İhlas Suresi’nin abdestsiz okunup okunamayacağı konusu, dini hassasiyeti olan vatandaşlar tarafından sıkça gündeme getiriliyor. “İhlas Suresi abdestsiz okunur mu?” sorusu özellikle ibadetlerini doğru şekilde yerine getirmek isteyen kişiler tarafından araştırılırken, konuya ilişkin dini görüşler de merak ediliyor.

İHLAS SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

İslam dünyasında en çok okunan surelerden biri olan İhlas Suresi’nin abdestsiz okunup okunamayacağı konusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Günlük ibadetlerinde Kur’an-ı Kerim’den sure okumak isteyen birçok kişi, abdest şartının hangi durumlarda geçerli olduğunu merak ediyor.

EZBERDEN OKUMADA ABDEST ŞARTI VAR MI?

Dini kaynaklara göre İhlas Suresi abdestsiz olarak ezberden okunabilir. Kişi sureyi hafızasından ya da ezbere okuyorsa abdestli olma zorunluluğu bulunmaz. Aynı şekilde telefondan bakmadan yapılan okumalarda da abdestsiz şekilde sure okunmasında herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilir.

MUSHAFTAN OKUMADA ABDEST GEREKİR Mİ?

Kur’an-ı Kerim’e veya mushafa dokunarak İhlas Suresi’ni okumak isteyen kişilerin abdestli olması gerektiği belirtilmektedir. Dini görüşlere göre mushafa temas edilmesi durumunda abdest şartı devreye girer ve bu nedenle Kur’an’dan bakarak okuma yapılacaksa abdest alınması tavsiye edilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Özel'in 'seçim' teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir

Tüm kapılar kapanıyor! Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu kanadından ret
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'de ilk büyük toplantı! Sayı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok
Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Pezeşkiyan ile görüşen Erdoğan'dan "müzakere" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti

Menderes ve dava arkadaşlarının aileleri Dolmabahçe'de
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü

60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Bülent Arınç'tan 'mutlak butlan' yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

Arınç'tan CHP'ye mutlak butlan kararına çarpıcı yorum: Bir an önce...
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim