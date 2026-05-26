İhlas Suresi’nin abdestsiz okunup okunamayacağı konusu, dini hassasiyeti olan vatandaşlar tarafından sıkça gündeme getiriliyor. “İhlas Suresi abdestsiz okunur mu?” sorusu özellikle ibadetlerini doğru şekilde yerine getirmek isteyen kişiler tarafından araştırılırken, konuya ilişkin dini görüşler de merak ediliyor.

İHLAS SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

İslam dünyasında en çok okunan surelerden biri olan İhlas Suresi’nin abdestsiz okunup okunamayacağı konusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Günlük ibadetlerinde Kur’an-ı Kerim’den sure okumak isteyen birçok kişi, abdest şartının hangi durumlarda geçerli olduğunu merak ediyor.

EZBERDEN OKUMADA ABDEST ŞARTI VAR MI?

Dini kaynaklara göre İhlas Suresi abdestsiz olarak ezberden okunabilir. Kişi sureyi hafızasından ya da ezbere okuyorsa abdestli olma zorunluluğu bulunmaz. Aynı şekilde telefondan bakmadan yapılan okumalarda da abdestsiz şekilde sure okunmasında herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilir.

MUSHAFTAN OKUMADA ABDEST GEREKİR Mİ?

Kur’an-ı Kerim’e veya mushafa dokunarak İhlas Suresi’ni okumak isteyen kişilerin abdestli olması gerektiği belirtilmektedir. Dini görüşlere göre mushafa temas edilmesi durumunda abdest şartı devreye girer ve bu nedenle Kur’an’dan bakarak okuma yapılacaksa abdest alınması tavsiye edilir.