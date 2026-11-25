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Iğdır'ın yeni valisi kim oldu, yeni Iğdır Valisi İsmail Özkan kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Iğdır Valiliğine İsmail Özkan atandı. İsmail Özkan, daha önce İçişleri Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Iğdır'ın önceki valisi Mustafa Fırat Taşolar ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

IĞDIR'IN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Iğdır Valiliğine İsmail Özkan atandı. İsmail Özkan, daha önce İçişleri Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Iğdır'ın önceki valisi Mustafa Fırat Taşolar ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı. İsmail Özkan, devir teslim işlemlerinin ardından Iğdır Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ IĞDIR VALİSİ İSMAİL ÖZKAN KİMDİR?

Iğdır yeni valisi İsmail Özkan hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.