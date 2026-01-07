Iğdır Valisi kim oldu? Yeni Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Iğdır iline yeni vali atandı. Yeni Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar nereli, kaç yaşında? Iğdır Valisi kim oldu?

IĞDIR VALİ ATAMASI YAPILDI!

İşte kararname:



IĞDIR VALİSİ MUSTAFA FIRAT TAŞOLAR KİMDİR?

18 Şubat 1981 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimine çeşitli yerlerde devam ettikten sonra, 1996 yılında Kastamonu M. Kaya Anadolu Lisesi orta kısmından, 1999 yılında da Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanarak, 2003 senesinde bu bölümü bitirdi.

İçişleri Bakanlığının 2004 yılında açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak, Kahramanmaraş kaymakam adayı olarak göreve başladı. 9 ay süreyle İngiltere'de Manchester Üniversitesinde yabancı dil eğitimi aldı. Sırasıyla Kayseri Tomarza ve Bartın Ulus Kaymakam vekillikleri görevlerinde bulundu. 91'inci dönem kaymakam adaylığı kurs programını bitirerek 2007 yılında Konya Emirgazi kaymakamlığına asaleten atandı.

İçişleri Bakanlığının 2009 yılı kararnamesiyle Karabük ili Ovacık ilçesine, 2012 kararnamesiyle Aşkale ilçesine atandı. Aşkale Kaymakamlığını yürütürken Vecdi GÖNÜL Güvenlik Hizmet Ödülüyle yılın kaymakamı seçildi. İçişleri Bakanlığının 2015 yılı kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, 2017 yılında da Daire Başkanlığına atandı.12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.

9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Çankırı Valiliği görevine 17 Ağustos 2023 tarihinde başladı.

Evli ve iki çocuk babası olan TAŞOLAR İngilizce bilmektedir.