Iğdır okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Iğdır'da okul yok mu (IĞDIR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Doğu Anadolu'da etkisini hissettiren dondurucu soğukların ardından gözler valilik duyurularına çevrildi: "3 Şubat Salı Iğdır'da okullar tatil mi?" Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte oluşabilecek buzlanma riski, veli ve öğrencileri tatil beklentisine soktu. Iğdır Valiliği kar tatili açıklaması yaparak eğitime ara verecek mi? Kent genelinde taşımalı eğitim ve merkez okullardaki son durumu, hava tahmin raporlarını ve resmi makamlardan gelecek en güncel açık
Iğdır'da okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının ağırlaştığı bölgede, binlerce öğrenci haftanın ilk gününde kar tatili ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar engeli sonrası Iğdır Valiliği tarafından yapılabilecek olası bir duyuru, sosyal medyanın en çok aranan konuları arasına girdi.3 Şubat Salı Iğdır okul tatili haberlerine dair resmi bilgilere, buzlanma uyarılarına ve en taze son dakika detaylarına ulaşmak için tıklayın.
IĞDIR HAVA DURUMU
IĞDIR
3 ŞUBAT SALI: Iğdır'da kış güneşinin hakim olduğu ancak dondurucu bir gün bekleniyor. Gündüz 3 dereceye çıkan sıcaklık, gece saatlerinde -7 dereceye kadar gerileyecek.
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Iğdır genelinde sabah saatlerinde kuvvetli ayaz bekleniyor. En yüksek sıcaklık 3, en düşük sıcaklık -6 derece.
5 ŞUBAT PERŞEMBE: Gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Rüzgarın güneybatıdan hafif esmesi beklenirken, sıcaklıklar yine 3 ile -6 derece seviyelerinde seyredecek.
6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son gününde Iğdır'da bulutluluk oranı artıyor. Kar yağışı beklenmese de soğuk hava etkisini koruyor. Gündüz sıcaklığın 2 derece civarında kalacağı tahmin ediliyor.
IĞDIR OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.