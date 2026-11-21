Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

IĞDIR FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 20 Kasım 2026 Cuma günü oynanan Iğdır FK - Ümraniyespor maçı 2-2 berabere bitti. Ümraniyespor, Berat Yılmaz'ın iki golüyle 2-1 öne geçmişti; Iğdır FK, 90+3. dakikada Dino Hotic'in penaltı golüyle bir puanı aldı. Skor ve gol dakikaları İHA'nın ve Ajansspor'un maç raporlarında aynı.

GOLLERİ KİM ATTI?

İlk gol 9. dakikada geldi. Felix Afena-Gyan'ın ceza sahası içinden yaptığı ortada top penaltı noktasındaki Giovanni Crociata'ya ulaştı ve Crociata Iğdır FK'yi 1-0 öne geçirdi.

Ümraniyespor 26. dakikada eşitliği buldu. Santeri Hostikka'nın kafayla içeri çevirdiği topu Berat Yılmaz yine kafayla ağlara gönderdi. Berat Yılmaz 49. dakikada sol kanattan gelişen atakta ikinci golünü attı ve skor 2-1 oldu.

Ev sahibi ekip maçın son anlarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Dino Hotic 90+3. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Ümraniyespor'dan Santeri Hostikka ve Oğuz Yıldırım sarı kart gördü.

MAÇ NEREDE OYNANDI, HAKEM KİMDİ?

Iğdır FK'nin ev sahibi olduğu karşılaşma Keçiören Aktepe Stadı'nda oynandı. Maçta hakem Ayberk Demirbaş görev yaptı; yardımcıları Abdullah Uğur Sarı ve İbrahim Ethem Potuk'tu.

KENAN KOÇAK MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, maç sonundaki basın toplantısında takımın gol bulmakta zorlanmaya devam ettiğini söyledi: "Maalesef gol yolunda, gol atmada sıkıntılarımız devam ediyor ama çalışacağız." Koçak, ilk 15-20 dakikadaki oyundan ve 2-1 geriye düştükten sonra takımın verdiği tepkiden memnun olduğunu, arada ise oyun şablonunu ve disiplinini kaybettiklerini anlattı.