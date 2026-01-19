İdari izin nedir? İdari izin neden yapılır, kaç gün sürer?

İş ve eğitim hayatını doğrudan etkileyen idari izin kararı, özellikle resmî tatil öncesi ve olağanüstü gelişmelerin yaşandığı dönemlerde yeniden gündeme geliyor. Kamu çalışanlarının çalışma düzenini geçici olarak değiştiren bu uygulamanın ne anlama geldiği, hangi şartlarda devreye alındığı ve süresinin nasıl belirlendiği en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İdari izne dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında…

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, yetkili makamlarca alınan karar doğrultusunda görevlerinden geçici olarak muaf tutulmasıdır. Bu süre zarfında çalışanlar izinli sayılır, maaş ve özlük haklarında kesinti olmaz. İdari izin genellikle olağanüstü durumlar, resmî tatil uzatmaları veya kamu yararı gözetilerek uygulanır.

İDARİ İZİN KAÇ GÜN SÜRER?

İdari iznin süresi sabit değildir. Verilme gerekçesine göre bir gün, birkaç gün ya da belirli bir tarih aralığını kapsayacak şekilde uygulanabilir. Süre, tamamen yetkili makamların aldığı karara bağlıdır ve resmî duyurularla ilan edilir.

İDARİ İZİN NEDEN VERİLİR?

İdari izin verilmesinin başlıca nedenleri şunlardır:

Resmî tatillerin hafta sonlarıyla birleştirilmesi

Doğal afetler (deprem, sel, aşırı hava koşulları)

Salgın hastalıklar ve sağlık tedbirleri

Kamu düzeni veya güvenliğiyle ilgili durumlar

Kamu hizmetlerinin planlanması ve personel düzenlemeleri

İDARİ İZİN KİMLERE VERİLİR?

İdari izin ağırlıklı olarak kamu çalışanlarını kapsar. Buna;

Bakanlıklar ve bağlı kurumlarda çalışan memurlar

Valilik, kaymakamlık ve belediye personeli

Üniversitelerde görevli akademik ve idari personel

dâhil olabilir. Özel sektör çalışanları ise idari izin kapsamına girmez; ancak işveren inisiyatifiyle benzer uygulamalar yapılabilir.

İDARİ İZİNE KİMLER KARAR VERİR?

İdari izin kararları;

Cumhurbaşkanlığı,

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

İlgili bakanlıklar

tarafından alınabilir. Kararın kapsamı ve kimleri kapsadığı, yapılan resmî açıklamalarda açıkça belirtilir.