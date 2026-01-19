İdari izin nedir? İdari izin neden yapılır, kaç gün sürer?
Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren idari izin uygulaması, özellikle resmî tatiller, olağanüstü durumlar ve kamu düzenine ilişkin gelişmelerle birlikte sıkça gündeme geliyor. "İdari izin nedir?", "Hangi durumlarda verilir?" ve "Kaç gün sürer?" soruları, hem memurlar hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, idari izin nedir? İdari izin neden yapılır, kaç gün sürer?
İş ve eğitim hayatını doğrudan etkileyen idari izin kararı, özellikle resmî tatil öncesi ve olağanüstü gelişmelerin yaşandığı dönemlerde yeniden gündeme geliyor. Kamu çalışanlarının çalışma düzenini geçici olarak değiştiren bu uygulamanın ne anlama geldiği, hangi şartlarda devreye alındığı ve süresinin nasıl belirlendiği en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İdari izne dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında…
İDARİ İZİN NEDİR?
İdari izin; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, yetkili makamlarca alınan karar doğrultusunda görevlerinden geçici olarak muaf tutulmasıdır. Bu süre zarfında çalışanlar izinli sayılır, maaş ve özlük haklarında kesinti olmaz. İdari izin genellikle olağanüstü durumlar, resmî tatil uzatmaları veya kamu yararı gözetilerek uygulanır.
İDARİ İZİN KAÇ GÜN SÜRER?
İdari iznin süresi sabit değildir. Verilme gerekçesine göre bir gün, birkaç gün ya da belirli bir tarih aralığını kapsayacak şekilde uygulanabilir. Süre, tamamen yetkili makamların aldığı karara bağlıdır ve resmî duyurularla ilan edilir.
İDARİ İZİN NEDEN VERİLİR?
İdari izin verilmesinin başlıca nedenleri şunlardır:
- Resmî tatillerin hafta sonlarıyla birleştirilmesi
- Doğal afetler (deprem, sel, aşırı hava koşulları)
- Salgın hastalıklar ve sağlık tedbirleri
- Kamu düzeni veya güvenliğiyle ilgili durumlar
- Kamu hizmetlerinin planlanması ve personel düzenlemeleri
İDARİ İZİN KİMLERE VERİLİR?
İdari izin ağırlıklı olarak kamu çalışanlarını kapsar. Buna;
- Bakanlıklar ve bağlı kurumlarda çalışan memurlar
- Valilik, kaymakamlık ve belediye personeli
- Üniversitelerde görevli akademik ve idari personel
dâhil olabilir. Özel sektör çalışanları ise idari izin kapsamına girmez; ancak işveren inisiyatifiyle benzer uygulamalar yapılabilir.
İDARİ İZİNE KİMLER KARAR VERİR?
İdari izin kararları;
- Cumhurbaşkanlığı,
- Valilikler,
- Kaymakamlıklar,
- İlgili bakanlıklar
tarafından alınabilir. Kararın kapsamı ve kimleri kapsadığı, yapılan resmî açıklamalarda açıkça belirtilir.