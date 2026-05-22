İçişleri Bakanlığı iller arası RADAR NOKTALARI: Kurban Bayramı radar noktaları açıklandı mı, tuzak radar olacak mı?

Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliğini artırmaya yönelik radar ve denetim planlamaları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Açıklamalara göre denetimler 22 Mayıs Cuma günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edecek 11 günlük bir süreci kapsamaktadır. Peki, Kurban Bayramı radar noktaları açıklandı mı, tuzak radar olacak mı? Detaylar...

KURBAN BAYRAMI RADAR NOKTALARI AÇIKLANDI MI?

Denetimlerde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan mobil radar ekipleri aktif rol üstlenecektir. Toplam 1581 mobil radar aracı ile ülke genelinde hız kontrolleri gerçekleştirileceği açıklanmıştır. Ayrıca 61 ilde bulunan 520 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) üzerinden de 21 bin 682 kilometrelik yol ağı boyunca hız denetimi yapılacaktır.

Bayram süresince ayrıca KGYS kameraları ile şehir içi trafik ihlalleri de takip edilecektir. Bu kapsamda özellikle hız sınırı ihlalleri, kırmızı ışık ihlali, şerit değiştirme hataları ve cep telefonu kullanımı gibi riskli davranışlar öncelikli denetim alanları arasında yer almaktadır.

KURBAN BAYRAMI'NDA İLLER ARASI TUZAK RADAR OLACAK MI?

Kurban Bayramı döneminde en çok merak edilen konulardan biri olan “tuzak radar” uygulamasına ilişkin resmi açıklamalar yapılmıştır. Yapılan bilgilendirmelerde, denetimlerin amacı ceza kesmek değil trafik güvenliğini sağlamak olarak ifade edilmiştir.

Açıklamalara göre:

Radar ve denetim noktaları şeffaf şekilde yürütülmektedir

Sürücülerin bilgiye erişebileceği sistemler üzerinden (HAYAT 112 uygulaması) EDS noktaları görülebilmektedir

Gizli veya tuzak radar uygulaması bulunmamaktadır

Yetkililer, trafik denetimlerinin özellikle kaza yoğunluğu yüksek güzergâhlarda yoğunlaştırıldığını ve temel hedefin can kayıplarını azaltmak olduğunu belirtmiştir.

Fotoğraf : Metin Aktaş/AA

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER ARASI RADAR NOKTALARI

Bayram süresince iller arası trafik akışının yoğunlaştığı güzergâhlarda kapsamlı radar ve denetim planlaması yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre toplam 334 bin 17 personel sahada görev alacaktır ve bunların 66 bin 481’i trafik denetimlerinde yer alacaktır.

Mobil radar sistemleri ve sabit EDS noktaları özellikle şehirler arası yollar üzerinde aktif şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda:

1581 mobil radar aracı ile hız denetimi

520 EDS noktası ile otomatik hız kontrolü

21 bin 682 kilometrelik yol ağında sürekli izleme

uygulanacaktır.

İller arası geçişlerde özellikle İstanbul, Ankara ve büyükşehir bağlantı yollarında yoğun denetim yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca ağır vasıta trafiğine yönelik belirli saatlerde geçici kısıtlamalar uygulanarak trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenmiştir.

Geçmiş yıllara ait verilerde Kurban Bayramı dönemlerinde binlerce ölümlü ve yaralanmalı kazanın meydana geldiği açıklanmış, bu nedenle denetimlerin artırıldığı ifade edilmiştir.