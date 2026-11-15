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İbrahim Üzülmez ne iş yapıyor? Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Üzülmez kimdir, nereli?

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İbrahim Üzülmez ne iş yapıyor? Beşiktaş'ın eski kaptanı ve teknik direktör İbrahim Üzülmez, İstanbul Bostancı'da Şubat 2026'da açtığı Pergeli adlı kebap restoranını işletiyor. Menüdeki fiyatlar 15 Kasım 2026'da sosyal medyada konuşuldu: iki kişilik Pergeli tava 2 bin 700, Antep lahmacun 230 lira. Üzülmez en son Iğdır FK'nın başındaydı ve kulüpten 22 Ocak 2026'da ayrıldı.

İbrahim Üzülmez bugün İstanbul'da restoran işletiyor. Beşiktaş'ın eski kaptanı, Şubat 2026'da Bostancı'da Pergeli adında bir kebap ve lahmacun restoranı açtı. Restoranın adı 15 Kasım 2026'da, bir içerik üreticisinin paylaşımıyla menü fiyatları sosyal medyada yayılınca yeniden konuşuldu.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ NE İŞ YAPIYOR?

İbrahim Üzülmez şu an Bostancı'daki Pergeli restoranının sahibi. Menüde iki kişilik Pergeli tava 2 bin 700 lira, Antep lahmacun 230 lira, vişneli ekmek kadayıfı 350 lira. Fiyatları pahalı bulanlar da oldu, yemeğe göre normal bulanlar da.

Restoranın açılışına eski milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ve Üzülmez'in Beşiktaş'tan takım arkadaşı Recep Çetin katıldı. Üzülmez restorandan önce en son Iğdır FK'yı çalıştırdı: 19 Eylül 2025'te göreve geldi, 22 Ocak 2026'da kulüpten ayrıldı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ KİMDİR?

İbrahim Üzülmez, sol bek oynayan eski bir futbolcu ve teknik direktör. Kocaelispor altyapısından çıktı; Gönenspor, Kardemir Karabükspor, İskenderun Demir Çelik, Amasyaspor ve Gaziantepspor formalarını giydikten sonra 2000'de Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı takımda 11 sezon oynadı ve futbolu 2011'de orada bıraktı.

Beşiktaş'ta 2002-03 ve 2008-09 sezonlarında iki lig şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası ve 2006 Süper Kupa'sını kazandı. Kulübün 19. kaptanıydı; kollu bandı 2006-2008 ve 2009-2011 arasında taşıdı. A Milli Takım'da 2003-2009 arasında 37 maça çıktı ve 2 Haziran 2009'da Azerbaycan'a karşı oynanan hazırlık maçında tek golünü attı. 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü olan milli takımın kadrosundaydı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ NERELİ?

İbrahim Üzülmez Kocaelili. İzmit'te doğdu ve futbola memleketinin takımı Kocaelispor'un altyapısında başladı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Üzülmez 52 yaşında. 10 Mart 1974'te doğdu.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

İbrahim Üzülmez teknik direktör olarak Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Eyüpspor, Pendikspor ve Iğdır FK'yı çalıştırdı. Bu işe 2013'te Çaykur Rizespor'da Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak başlamış, ilk kez 2015'te Elazığspor'un başına geçmişti. Gençlerbirliği'ni iki ayrı dönemde çalıştırdı.

En başarılı dönemi Çaykur Rizespor'daydı. 6 Ekim 2017'de göreve gelen Üzülmez, takımı 1. Lig şampiyonu yapıp Süper Lig'e çıkardı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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