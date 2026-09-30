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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün bugün şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermesi bekleniyor. Peki, İbrahim Ömer Gönül kimdir, şu anki görevi nedir? Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ESKİ SPK BAŞKANI İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

Dr. İbrahim Ömer Gönül, Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Akademik çalışmalarını Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde sürdüren Gönül, İşletme alanında yüksek lisans ve Siyasal Ekonomi alanında doktora derecesi aldı.

Profesyonel çalışma hayatına Şekerbank T.A.Ş. Sabit Gelirli Menkul Kıymetler Bölümünde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Türk Lirası Fon İşlemleri Uzmanı unvanıyla fon yönetimi alanında görev yaptı.

Gönül, 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'na geçti. SPK bünyesinde ilk olarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev aldı. Ardından Personel Müdürü ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2014 yılında SPK Başkan Yardımcılığına atanan Gönül, bu görev sırasında sermaye piyasalarındaki değerleme faaliyetlerinin kalitesini artırmak amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de eş zamanlı olarak yürüttü.

SPK'nın resmi kayıtlarında Gönül'ün Kurul Başkanlığı görevine 18 Nisan 2022'de başladığı, 18 Nisan 2026'da ise görevinden ayrıldığı belirtiliyor.

Gönül'ün biyografisine ilişkin verilen bilgilerde babasının eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül olduğu da belirtilmektedir.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL'ÜN ŞU ANKİ GÖREVİ NEDİR?

İbrahim Ömer Gönül'ün SPK Başkanlığı görevinin ardından üstlendiği görev Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığıdır.

Verilen bilgilere göre Gönül, 8 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atanmıştır. Böylece SPK Başkanlığı sonrasında finansal raporlama, muhasebe standartları ve bağımsız denetim alanında faaliyet gösteren KGK'nın başkanlığını üstlenmiştir.

Gönül'ün KGK Başkanı olarak görev yaptığı bilgisi 2026 tarihli güncel kaynaklarda da yer almaktadır.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Ömer Gönül, 1973 yılında Ankara'da doğduğu belirtilmektedir.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL NERELİ?

İbrahim Ömer Gönül, Ankara doğumludur. Eğitim hayatının bir bölümünü de Ankara'da sürdürdü.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlayan Gönül, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirdi. İşletme alanında yüksek lisans yapan Gönül, Siyasal Ekonomi alanında doktora derecesi aldı.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL NE ZAMAN SPK BAŞKANI OLDU?

İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak atandı. SPK'nın resmi başkanlık kayıtlarında Gönül'ün görev başlangıç tarihi 18 Nisan 2022, görevden ayrılış tarihi ise 18 Nisan 2026 olarak gösteriliyor.