İbrahim Anlaşmaları nedir, Türkiye Abraham Anlaşmaları'na katılacak mı?

İbrahim Anlaşmaları, ABD’nin arabuluculuğunda 2020 yılında İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesini amaçlayan anlaşmalar olarak biliniyor. Bölgesel dengeleri değiştiren bu süreç, yeni ülkelerin katılımıyla genişlemeye devam ederken gözler Türkiye’nin olası tavrına çevrilmiş durumda.

Türkiye’nin İbrahim Anlaşmaları’na katılıp katılmayacağı ise dış politikadaki dengeler ve İsrail-Filistin meselesine yaklaşım nedeniyle tartışma konusu olmaya devam ediyor. İbrahim Anlaşmaları nedir, Türkiye İbrahim Anlaşmaları'na katılacak mı?

TRUMP: YA ANLAŞMA OLACAK YA DA OLMAYACAK

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin "iyi gittiğini" belirtti. ABD Başkanı, "Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak, savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor." ifadesini kullandı.

"ABRAHAM ANLAŞMALARI'NA KATILMALILAR"

Hafta sonu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve Pakistan'dan liderlerle görüşmeler yaptığını hatırlatan Trump, bu ülkelerin Abraham Anlaşmaları'na katılması gerektiğini ileri sürdü.

Birkaç ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmamak için bazı gerekçeleri olabileceğine ve bunun da anlaşılabileceğine vurgu yapan Trump, ancak İran ile yapılacak anlaşmayı "tarihi bir olay" haline getirmek için çoğu ülkenin buna "istekli ve hazır" olması gerektiğini savundu.

Trump, Abraham Anlaşmaları'nın katılımcı ülkelere "ekonomik ve sosyal patlama" getirdiğini öne sürerek, adı geçen ülke liderlerinin, ABD ile yapılacak bir anlaşma sonrası İran'ın da Abraham Anlaşmaları'na katılmasından "onur duyacaklarını" söylediklerini iddia etti.

ABRAHAM ANLAŞMALARI NEDİR?

İbrahim Anlaşmaları, 2020 yılında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan, İsrail ile bazı Arap ülkeleri (Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan) arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmeyi, diplomatik ve ticari bağlar kurmayı amaçlayan bir dizi ikili anlaşmadır. Adını, Orta Doğu'daki üç büyük semavi dinin (Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam) ortak atası kabul edilen İbrahim peygamberden almaktadır.

Türkiye’nin İbrahim Anlaşmaları’na katılıp katılmayacağı konusunda henüz resmi açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

