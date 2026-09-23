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2026 İBB burs başvurusu ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak? soruları üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Eğitim hayatlarına İstanbul'da devam eden ve İBB'nin öğrenci desteklerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru şartları ile birlikte burs başvuru takvimini yakından takip ediyor. İBB burs başvuru tarihine ilişkin yapılacak resmi açıklama öğrenciler tarafından bekleniyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2026-2027? İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ

İBB burs başvurusu ne zaman 2026-2027? sorusu, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvuru tarihleri merak edilirken, öğrenciler başvuruların nasıl yapılacağını ve hangi şartların arandığını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 23 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı.

İBB BURS BAŞVURU TARİHİ 2026-2027

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları geçtiğimiz yıl 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlamıştı. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için başvuru takviminin de benzer tarihlerde açıklanması bekleniyor.

Yeni dönem başvuru tarihine ilişkin resmi açıklama yapıldığında öğrenciler, İBB'nin duyuruları üzerinden güncel bilgilere ulaşabilecek.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları, İBB'nin resmi eğitim desteği internet sitesi ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında talep edilen bilgileri ve belgeleri eksiksiz şekilde sisteme girmesi gerekiyor. Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler değerlendirmede esas alındığı için öğrencilerin bilgilerini kontrol ederek onaylaması önem taşıyor.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde belirli şartlar aranıyor. Başvuru için öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kendisinin veya ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor.

İBB burs başvurusunda aranan diğer şartlar şöyle:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi.

• Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

• Normal öğrenim süresi içerisinde eğitimine devam ediyor olmak.

• Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu eğitim görmek.

• Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 veya 4,00 üzerinden en az 2,00 olması.

• Maddi açıdan eğitim desteğine ihtiyaç duymak.

KİMLER İBB BURSUNA BAŞVURU YAPAMAZ?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında bazı öğrenciler başvuru yapamıyor. Açık öğretimde veya yurt dışında eğitim gören öğrenciler ile ücretli değişim programına katılan öğrenciler destek kapsamı dışında bulunuyor.

Ayrıca ön lisans ve lisans öğrencilerinin 30 yaşından, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 40 yaşından büyük olmaması gerekiyor.

İBB BURS BAŞVURUSUNDA HANGİ BİLGİLER DİKKATE ALINIYOR?

Başvuru sırasında öğrencilerin ve ailelerinin gelir durumuna ilişkin bilgiler de değerlendiriliyor. Gelir beyanında fazla mesai ve prim ödemeleri hesaba katılmazken bordroda yer alan net gelir esas alınıyor.

Anne veya babanın vefat etmiş olması ya da resmi olarak boşanmış ailelerde öğrencinin ikamet ettiği aile bireyinin bilgileri dikkate alınıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında sundukları evrak ve bilgilerin güncel ve doğru olması gerekiyor.