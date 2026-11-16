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Hz. Muhammed’in adı Kuran’da geçiyor mu, Kur’an’da hangi peygamberin adı geçmez?

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Hz. Muhammed’in adı Kuran’da geçiyor mu, Kur’an’da hangi peygamberin adı geçmez?
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ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında yarışmacıya 1 milyon TL değerindeki "Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?" sorusu yöneltildi. Büyük ödül sorusu, izleyicilerin en çok merak ettiği sorular arasında yer aldı. Yarışmacıya Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. Âdem seçenekleri sunuldu. Yarışmayı takip eden izleyiciler, sorunun doğru cevabını araştırıyor.

 

Sorunun doğru cevabı "Hz. Muhammed" oldu. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'e hiçbir zaman "Ey Muhammed" diye adıyla hitap edilmiyor. Ona "Ey Peygamber" ya da "Ey Resul" gibi unvanlarıyla hitap ediliyor. İşte sorunun cevabına dair bilinenler.

"HANGİ PEYGAMBERE, KUR'AN-I KERİM'İN HİÇBİR YERİNDE ADIYLA HİTAP EDİLMEMİŞTİR?"

A) Hz. Muhammed

B) Hz. İsa

C) Hz. Musa

D) Hz. Âdem

Doğru cevap: A) Hz. Muhammed


KUR'AN'DA HZ. MUHAMMED'E NASIL HİTAP EDİLİR?

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'e doğrudan adıyla hitap edilmiyor. Allah, Hz. Muhammed'e "Yâ eyyühe'n-nebiyy" (Ey Peygamber) ve "Yâ eyyühe'r-resûl" (Ey Resul) gibi ifadelerle sesleniyor. Bazı surelerde ise "Yâ eyyühe'l-müzzemmil" (Ey örtüsüne bürünen) ve "Yâ eyyühe'l-müddessir" (Ey örtüsüne sarınan) gibi hitaplar yer alıyor. İslam alimleri bu durumu, Hz. Muhammed'e duyulan saygının ve onun yüksek makamının bir ifadesi olarak yorumluyor.

HZ. MUHAMMED'İN ADI KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Evet, Hz. Muhammed'in adı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, ancak bir hitap olarak değil. "Muhammed" ismi Kur'an'da dört yerde geçiyor: Âl-i İmrân, Ahzâb, Muhammed ve Fetih surelerinde. Saff Suresi'nde ise Hz. İsa'nın müjdelediği peygamber olarak "Ahmed" adıyla anılıyor. Bu ayetlerde Hz. Muhammed'den üçüncü şahıs olarak bahsediliyor.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Soruda yer alan diğer peygamberlere Kur'an-ı Kerim'de adlarıyla hitap ediliyor:

Hz. İsa: Kur'an'da "Yâ Îsâ" (Ey İsa) şeklinde adıyla hitap ediliyor. Bu hitap, Âl-i İmrân ve Mâide surelerinde yer alıyor.

Hz. Musa: Kur'an'da "Yâ Mûsâ" (Ey Musa) şeklinde pek çok kez adıyla hitap ediliyor. Tâhâ Suresi'nde Allah'ın Hz. Musa'ya seslendiği ayetler bunların en bilinenleri arasında.

Hz. Âdem: Kur'an'da "Yâ Âdem" (Ey Âdem) şeklinde adıyla hitap ediliyor. Bakara Suresi'nde Hz. Âdem'e cennete yerleşmesi söylenirken bu hitap kullanılıyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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