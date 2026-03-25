Hüseyin Teke kimdir, neden öldü? Hüseyin Teke cinayet olayı nedir?

İstanbul Pendik'te 24 Mart 2026 günü meydana gelen silahlı saldırı, basit bir otopark tartışmasının nasıl ölümcül bir trajediye dönüştüğünü gösterdi. Güvenlik sektöründe tanınan isimlerden, YETSAV Özel Güvenlik şirketinin kurucusu Hüseyin Teke, evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki, Hüseyin Teke kimdir, neden öldü? Hüseyin Teke cinayet olayı nedir? Detaylar haberimizde.

HÜSEYİN TEKE KİMDİR?

İstanbul Pendik'te 24 Mart 2026 tarihinde meydana gelen trajik olay, Türkiye güvenlik sektöründe derin bir üzüntü yarattı. Hüseyin Teke, YETSAV Özel Güvenlik şirketinin kurucusu olarak tanınan ve sektörde saygın bir isimdi. Aslen Kocaelili olan Teke, evli ve iki çocuk babasıydı; 11 ve 4,5 yaşındaki çocuklarıyla birlikte yaşamını sürdürüyordu.

İş dünyasında özellikle özel güvenlik, tesis yönetimi ve danışmanlık alanındaki kurumsal çalışmalarıyla bilinen Teke, çalışan haklarına verdiği önem ve insani yaklaşımıyla öne çıkıyordu. 581 Güvenlik Koruma İş Sendikası tarafından yayımlanan taziye mesajında, Teke'nin sektördeki değerli katkıları ve insani yönü vurgulandı.

HÜSEYİN TEKE KAÇ YAŞINDAYDI?

Olay tarihinde Hüseyin Teke 42 yaşındaydı.

HÜSEYİN TEKE NEDEN ÖLDÜ?

Olay, basit bir otopark anlaşmazlığının trajik bir cinayete dönüşmesiyle sonuçlandı. İddiaya göre, Hüseyin Teke ile komşusu Seyfettin B. arasında sitenin ortak otoparkında yaşanan tartışma ölümle sonuçlandı.

Tartışmanın başlangıcı, komşu Seyfettin B.'nin iş yerindeki araçları otoparka park etmesiyle oldu. Kendi aracına yer bulamayan Teke, durumu telefonla komşusuna bildirdi. Sözlü olarak başlayan tartışma, tarafların yüz yüze gelmesiyle kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Gözü dönen saldırgan, silahını kollarından ve kalbinden vurmak üzere ateşledi. Ağır yaralanan Teke, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HÜSEYİN TEKE CİNAYET OLAYI NEDİR?

Pendik'te gerçekleşen bu cinayet, otopark anlaşmazlığının nasıl bir trajediye dönüşebileceğini gözler önüne serdi. Olayın faili olan komşu Seyfettin B., kavga sırasında yaralanarak polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığını ve tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi.

İddiaya göre cinayetin temel nedeni, Seyfettin B.'nin galeri araçlarını sitenin ortak otoparkına park etmesi ve bu durumun Hüseyin Teke ile arasında tartışmaya yol açmasıydı. Başlangıçta basit bir otopark sorunu olarak görünen anlaşmazlık, ne yazık ki silahlı saldırıya ve Teke'nin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

