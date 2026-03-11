Hüseyin Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hüseyin Fırat öldü mü, neden öldü?

Son dönemde adı sıkça gündeme gelen Hüseyin Fırat ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Hüseyin Fırat'ın yaşı, memleketi ve evli olup olmadığı gibi kişisel bilgileri araştırırken, sosyal medyada yayılan "Hüseyin Fırat öldü mü, ölüm nedeni ne?" iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. İşte Hüseyin Fırat'ın hayatı ve hakkında merak edilen tüm bilgiler.

İSRAİL FÜZESİYLE YARALANAN TÜRK TIR ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da aracına isabet eden İsrail füzesi nedeniyle ağır yaralanan 29 yaşındaki TIR şoförü Hüseyin Fırat, tedavi gördüğü hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden olduğu öğrenilen genç şoförün ölümü, ailesini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

İRAN'DA FÜZE SALDIRISINA UĞRADI

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu yaklaşık 15 Türk TIR'ıyla birlikte 5 Mart'ta İran'a giriş yapan Fırat'ın kullandığı araç, seyir halindeyken İsrail tarafından atıldığı belirtilen füzenin hedefi oldu.

TIR ALEV ALDI, AĞIR YARALANDI

Kazvin eyaletini geçerek Zencan kentine doğru ilerleyen konvoyda bulunan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR'a füze isabet etti. Patlamanın ardından araç alevlere teslim olurken, Fırat yaralı halde araçtan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Zencan'daki hastaneye kaldırılan genç şoför yoğun bakımda tedavi altına alındı. Konvoydaki diğer Türk şoförlerin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

6 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Hüseyin Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 6 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç şoförün vefatı ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

ANNESİ TÜRKİYE'DE TEDAVİ İSTEMİŞTİ

Oğlunun durumundan endişe duyan anne Hayriye Fırat, daha önce yaptığı açıklamada oğlunun İran'da tedavi gördüğünü belirterek Türkiye'ye getirilmesini talep etmişti. Anne Fırat, "Oğlum Afganistan'dan dönerken füze isabet etti. Sağlık durumu çok kritik. Ameliyat olması gerekiyor ancak tedavisinin Türkiye'de yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CENAZESİ HATAY'A GETİRİLECEK

Hayatını kaybeden Hüseyin Fırat'ın cenazesinin memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirilerek burada toprağa verilmesi bekleniyor. Genç TIR şoförünün ölümü, hem ailesini hem de uluslararası taşımacılık sektöründe çalışan meslektaşlarını derinden sarstı.