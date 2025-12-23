Türk sinemasının ve müzik dünyasının en tanınmış isimlerinden Hülya Avşar hakkında son günlerde kamuoyuna yansıyan bir trafik kazası iddiası, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, Hülya Avşar kaza mı yaptı? Hülya Avşar'ın sağlık durumu nasıl? İddiaların ardından Avşar'dan gelen açıklama ise sürecin seyrini netleştirdi. Detaylar...

HÜLYA AVŞAR KAZA MI YAPTI?

Gündeme gelen haberlerin ardından en çok merak edilen sorulardan biri, kazanın gerçekten yaşanıp yaşanmadığı oldu. Hülya Avşar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bu iddialara doğrudan yanıt verdi. Ünlü isim, söz konusu kazanın doğru olduğunu ancak yeni bir olay olmadığını vurguladı.

Avşar açıklamasında, kazanın yaklaşık 1,5 ay önce meydana geldiğini belirterek, kamuoyunda oluşan "yeni yaşanmış bir kaza" algısının doğru olmadığını ifade etti.

HÜLYA AVŞAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazaya ilişkin haberlerin yayılmasıyla birlikte Hülya Avşar'ın sağlık durumu da hayranları tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamada bu konuda da net bir mesaj verdi.

Hülya Avşar, paylaşımında "Gayet iyiyim" ifadelerini kullanarak sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını açıkladı. Ayrıca kendisini merak eden, arayan ve mesaj atan herkese teşekkür ederek sevenlerini rahatlattı.