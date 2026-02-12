Türk televizyonlarının en çok konuşulan projelerinden biri haline gelen "Aynı Yağmur Altında" dizisi, hikâyesinden çok görsel tercihleriyle gündeme geldi. Dizide Hülya Avşar'ın sahnelerinde kullanılan yoğun filtre uygulaması, daha ilk bölümlerden itibaren izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Ekrana yansıyan görüntüler ile setten paylaşılan doğal kareler arasındaki belirgin fark, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki, Hülya Avşar'a televizyonda filtre uygulanıyor mu? Hülya Avşar'ın filtresiz hali nasıl? Detaylar...

HÜLYA AVŞAR'A TELEVİZYONDA FİLTRE UYGULANIYOR MU?

Dizinin yayınlanan bölümlerinde Hülya Avşar'ın yüz hatlarının belirgin şekilde flulaştırıldığı ve cilt tonunun homojenleştirildiği açıkça görülüyor. Özellikle yakın plan çekimlerde uygulanan yumuşatma efektleri, doğal ışık ve makyajın ötesinde bir dijital müdahaleye işaret ediyor.

HÜLYA AVŞAR'IN FİLTRESİZ HALİ NASIL?

Setten paylaşılan filtresiz kareler ile televizyon ekranındaki sahneler karşılaştırıldığında fark daha net ortaya çıkıyor. Set fotoğraflarında doğal cilt dokusu, mimik çizgileri ve yüz hatları daha belirgin şekilde görünürken; dizide yayınlanan sahnelerde bu detayların minimize edildiği dikkat çekiyor.

Bu durum, izleyiciler arasında iki farklı görüş oluşturdu:

Eleştirenler, görsel müdahalenin oyuncunun doğal görünümünü gereksiz şekilde değiştirdiğini savunuyor.

Destekleyenler ise televizyon projelerinde renk düzenlemesi ve dijital yumuşatmanın artık standart bir post-prodüksiyon uygulaması olduğunu belirtiyor.

Benzer bir durum 2021 yapımı "Masumiyet" dizisinde de yaşanmıştı. O dönemde yayınlanan bir bölümde yüz hatlarının belirgin şekilde flulaştırılması, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve görsel müdahale tartışmalarını beraberinde getirmişti. "Aynı Yağmur Altında" ile birlikte bu konu yeniden gündeme taşındı.