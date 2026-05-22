Hull City Premier Lig'e çıktı mı, Hull City Premier Lig'e çıkarsa kaç milyon euro kazanacak?

Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesi halinde elde edeceği gelir de futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hull City’nin Premier League’e çıkması durumunda yayın gelirleri, merkezi dağıtımlar ve performans bonuslarıyla birlikte kulübe yaklaşık onlarca milyon euro seviyesinde ek gelir sağlanması bekleniyor.

HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak Championship Play-Off Final karşılaşmasının tarihi ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadele 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak ve saat 18:30’da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Büyük final, İngiltere’nin Hull şehrinde yer alan MKM Stadium’da oynanacak. İki takım da Premier Lig hedefi için sahaya çıkarken, karşılaşmanın yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.

HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler bu önemli mücadeleyi Türkiye’de farklı yayıncılar üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma TV8 Buçuk ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanırken, ayrıca Exxen üzerinden de şifreli olarak izlenebilecek.

TV 8 BUÇUK YAYIN BİLGİLERİ

TV8 Buçuk, Digiturk 55, D-Smart 47, Tivibu 52 ve Vodafone TV 29 numaralı kanallar üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın imkânı sunuyor.

EXXEN YAYIN DETAYLARI

Exxen platformu üzerinden maç, internet bağlantısı ile şifreli olarak izlenebiliyor. Platform, futbolseverlere yüksek kaliteli canlı yayın seçeneği sunuyor.

PLAY-OFF HEYECANI ZİRVEDE

Hull City ve Middlesbrough arasında oynanacak bu kritik karşılaşma, Premier Lig bileti için büyük önem taşıyor. Mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlayarak sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

HULL CITY PREMIER LİG’E ÇIKARSA KAÇ MİLYON EURO KAZANACAK?

Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesi halinde elde edeceği gelir de futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hull City’nin Premier League’e çıkması durumunda yayın gelirleri, merkezi dağıtımlar ve performans bonuslarıyla birlikte kulübe yaklaşık 300 milyon euro seviyesinde ek gelir sağlanması bekleniyor.