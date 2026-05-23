İngiltere Championship play-off finali, Premier Lig’e yükselecek son takımın belirlenmesi açısından sezonun en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Londra’daki Wembley Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya gelirken, iki ekip de Premier Lig hedefi için sahaya çıktı. Peki, Hull City Premier Lig’e çıktı mı? Hull City Middlesbrough maçı kaç kaç? Detaylar haberimizde.

HULL CITY PREMIER LİG’E ÇIKTI MI?

Hull City’nin Premier Lig’e yükselip yükselmediği sorusu, karşılaşmanın henüz tamamlanmamış olması nedeniyle netlik kazanmış değil. İngiltere Championship play-off finali tek maç üzerinden oynandığı için Premier Lig bileti, 90 dakikanın sonunda veya olası uzatma bölümlerinin ardından belli olacak.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yeniden dönme hedefiyle Wembley’de sahaya çıkarken, 2016-2017 sezonundan sonra tekrar en üst lige yükselme fırsatını yakalamak istiyor. Ancak maçın devam etmesi nedeniyle henüz herhangi bir sportif sonuç kesinleşmiş durumda değil.

HULL CITY MIDDLESBROUGH MAÇI KAÇ KAÇ?

Wembley’de oynanan Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough arasındaki karşılaşma büyük bir denge içerisinde devam ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda da skor değişmedi ve karşılaşmada 0-0’lık eşitlikle sürüyor.