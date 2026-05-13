Hull City Premier Lig'e çıktı mı?

İngiltere Championship’te sezonun en kritik sorularından biri “Hull City Premier Lig’e çıktı mı?” oldu. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, play-off finalinde gösterdiği performansla Premier Lig bileti ararken, futbolseverler takımın üst lige yükselip yükselmediğini merak ediyor. Hull City’nin kaderi, oynadığı final maçının sonucuna göre şekillenecek.

Championship play-off finali sonrası gözler yeniden Hull City ve rakibi Southampton üzerine çevrildi. “Hull City Premier Lig’e çıktı mı?” sorusu futbol gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alırken, taraftarlar tarihi maçın sonucuyla birlikte Premier Lig biletinin sahibini öğrenmeyi bekliyor.

SOUTHAMPTON UZATMALARDA FİNAL BİLETİNİ ALDI

Championship play-off yarı finalinde Southampton, Middlesbrough karşısında zorlu bir mücadele verdi. İlk maçı 0-0 biten eşleşmenin rövanşı St. Mary’s Stadı’nda oynandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Middlesbrough, 5. dakikada Riley McGree’nin golüyle öne geçti. Southampton ise 45+1. dakikada Ross Stewart ile skora denge getirdi.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarında Shea Charles sahneye çıktı. 116. dakikada gelen golle Southampton sahadan 2-1 galip ayrılarak final biletini aldı.

HULL CITY SOUTHAMPTON FİNALİ WEMBLEY’DE OYNANACAK

Championship play-off finalinde Hull City ile Southampton, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak finalde kazanan ekip Premier Lig’e yükselme hakkı elde edecek.

HULL CITY İÇİN PREMİER LİG VE BÜYÜK GELİR FIRSATI

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, finali kazanması halinde hem Premier Lig’e yükselecek hem de büyük bir ekonomik gelirin sahibi olacak. Kulübün üst lige çıkması durumunda yayın gelirleri ve ticari anlaşmalarla birlikte yaklaşık 300 milyon euroya yakın bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
