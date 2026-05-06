Hull City Premier Lig'e çıktı mı?

Hull City Premier Lig'e yükseliyor mu? Championship'in heyecan dolu finalinde Hull City'nin kaderi merak uyandırıyor. Peki Hull City Premier Lig biletini kaptı mı, yoksa bir sonraki sezon da ikinci ligde mi mücadele edecek?

HULL CİTY PREMİER LİG'E ÇOK YAKLAŞTI

Championship'i 6. sırada tamamlayan Hull City, play-off sistemine dahil oldu. Acun Ilıcalı'nın takımı 2 turu başarıyla geçtiği takdirde Premier Lig'e yükselecek. Bu gelişme, Türkiye'deki taraftarların da gündemine oturdu.

HULL CİTY - MILLWALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City - Millwall play-off maçı 8 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

İKİNCİ MAÇ 11 MAYIS'TA OYNANACAK

Hull City'nin play-off serüvenindeki ikinci maçı ise 11 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. İki maçın toplamında üstün gelen takım bir sonraki tura yükselecek.

TV8'DEN ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Hull City - Millwall maçı TV8'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalini takip etmek isteyen Türk taraftarlar maçı ücretsiz izleyebilecek.