İngiltere Championship sezonunun kaderini belirleyecek dev finalde Hull City ile Middlesbrough kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sezon boyunca Premier Lig hedefi için mücadele eden iki ekip, şimdi Wembley Stadyumu’nda tek maç üzerinden oynanacak kritik karşılaşmada sahaya çıkacak. Peki, Hull City Middlesbrough hangi kanalda? Hull City Middlesbrough maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Detaylar haberimizde.

HULL CITY MIDDLESBROUGH HANGİ KANALDA?

Championship play-off final karşılaşması Türkiye’de futbolseverlerle TV8 ekranları üzerinden buluşacak. Dev mücadele şifresiz ve canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, aynı zamanda dijital platformlar üzerinden de maçı canlı olarak izleyebilecek.

Championship play-off finali, sezonun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olması nedeniyle spor gündeminin merkezinde yer alıyor. Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak mücadele, özellikle Premier Lig hedefi nedeniyle uluslararası futbol kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

HULL CITY MIDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City – Middlesbrough final mücadelesi bugün saat 17.30’da başlayacak. Karşılaşmaya İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak.