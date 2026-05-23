Haberler

Hull City Middlesbrough hangi kanalda? Hull City Middlesbrough maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Hull City Middlesbrough hangi kanalda? Hull City Middlesbrough maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hull City Middlesbrough hangi kanalda? İngiltere Championship’te sezonun en kritik randevusu geldi. Premier Lig bileti için sahaya çıkacak Hull City ile Middlesbrough, Wembley Stadyumu’nda oynanacak play-off finalinde kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadele, Türkiye’de canlı ve şifresiz yayınlanacak. Peki, Hull City Middlesbrough maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Detaylar...

İngiltere Championship sezonunun kaderini belirleyecek dev finalde Hull City ile Middlesbrough kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sezon boyunca Premier Lig hedefi için mücadele eden iki ekip, şimdi Wembley Stadyumu’nda tek maç üzerinden oynanacak kritik karşılaşmada sahaya çıkacak. Peki, Hull City Middlesbrough hangi kanalda? Hull City Middlesbrough maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Detaylar haberimizde.

HULL CITY MIDDLESBROUGH HANGİ KANALDA?

Championship play-off final karşılaşması Türkiye’de futbolseverlerle TV8 ekranları üzerinden buluşacak. Dev mücadele şifresiz ve canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, aynı zamanda dijital platformlar üzerinden de maçı canlı olarak izleyebilecek.

Championship play-off finali, sezonun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olması nedeniyle spor gündeminin merkezinde yer alıyor. Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak mücadele, özellikle Premier Lig hedefi nedeniyle uluslararası futbol kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

HULL CITY MIDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City – Middlesbrough final mücadelesi bugün saat 17.30’da başlayacak. Karşılaşmaya İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10+4 yabancı kuralı tartışmalarına Fatih Terim de dahil oldu

Türkiye'nin tartıştığı o konuya el attı: Söylediği şey dikkat çekici
Yakınına el sallarken yola çıktığı sırada otomobil çarptı

Yakınına el sallarken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu yaşandı

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu
''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Hull City taraftarları, final maçını Türk bayraklarıyla bekledi, herkes aynı yorumu yaptı

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor