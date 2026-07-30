Hradec Kralove hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Hradec Kralove Transfermarkt değeri ne kadar?

Hradec Kralove'nin hangi ülkenin takımı olduğu, hangi ligde mücadele ettiği ve Transfermarkt piyasa değerinin ne kadar olduğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Çekya temsilcisi olarak Chance Liga'da yer alan Hradec Kralove, genç ve deneyimli oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekerken, Transfermarkt verilerine göre toplam kadro değeri 11,7 milyon euro olarak gösteriliyor.

HRADEC KRALOVE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hradec Kralove, Çekya'nın Hradec Králové şehrini temsil eden profesyonel bir futbol kulübüdür. 1905 yılında kurulan ekip, Çek futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alıyor. İç saha maçlarını FINEP Arena'da oynayan Hradec Kralove, taraftar desteğiyle dikkat çeken takımlar arasında bulunuyor.

HRADEC KRALOVE HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Hradec Kralove, Çekya'nın en üst futbol ligi olan Chance Liga'da mücadele ediyor. Son yıllarda ligde istikrarlı performans sergileyen kulüp, üst sıraları zorlayarak Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezonlarını sürdürüyor. Rekabetçi kadrosuyla ligin dikkat çeken ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.

HRADEC KRALOVE TRANSFERMARKT DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Hradec Kralove'nin toplam kadro değeri yaklaşık 11,7 milyon euro olarak hesaplanıyor. Genç yetenekler ile tecrübeli isimleri bir araya getiren Çek temsilcisi, kadro değeri bakımından Chance Liga'nın orta sıralarında yer alan kulüplerden biri konumunda.

HRADEC KRALOVE'NİN HEDEFLERİ NELER?

Yeni sezonda hem ligde başarılı sonuçlar almayı hem de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi vermeyi amaçlayan Hradec Kralove, altyapıya yaptığı yatırımlar ve genç oyunculara verdiği şansla öne çıkıyor. Kulüp, istikrarlı yükselişini sürdürerek Çek futbolunda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor.