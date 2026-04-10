Hobi bahçeleri SON DAKİKA! Hobi bahçeleri yıkılacak mı, karar iptal mi edildi?

Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemeler, 2026 yılının en çok tartışılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle 4 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan yönetmelik sonrası başlayan süreç, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konu Cumhurbaşkanlığı düzeyinde de yeniden ele alındı. Peki, hobi bahçeleri yıkılacak mı, karar iptal mi edildi? Detaylar haberimizde.

HOBİ BAHÇELERİ SON DAKİKA!

Hobi bahçeleriyle ilgili son dakika gelişmesi, 4 Nisan 2026 tarihli yönetmeliğin ardından gündemin ilk sırasına yerleşti.

Yayımlanan düzenleme kapsamında:

Mevcut hobi bahçelerindeki yapıların yıkılmasına yönelik uygulamalar yer alıyor,

Yeni oluşturulacak hobi bahçelerine elektrik ve su hizmeti verilmemesi düzenleniyor.

Bu kararların kamuoyunda oluşturduğu tepkiler, AK Parti MKYK toplantısında ele alındı. Toplantıda bazı üyeler, düzenlemenin “bugüne kadar yapılmış tüm yapıların yıkılacağı şeklinde algılandığını ve bunun vatandaş ile parti arasında gerilime neden olabileceğini” ifade etti.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, hobi bahçelerinin tarım arazilerine verdiği zarara ilişkin değerlendirmelerini detaylı şekilde sunduğu belirtildi.

HOBİ BAHÇELERİ YIKILACAK MI?

Hobi bahçelerinin yıkılıp yıkılmayacağı sorusu, yönetmelik sonrası en çok merak edilen başlıkların başında geliyor.

4 Nisan 2026’da yayımlanan düzenlemeye göre:

Mevcut yapılara ilişkin yıkım kararlarının uygulanması gündeme geliyor. Ancak süreç, gelen tepkiler sonrası yeniden değerlendirmeye alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla konu yeniden ele alınırken, vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda oluşturulan komisyonda şu isimler yer aldı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

Komisyonun, düzenlemenin uygulanabilirliği ve olası etkileri üzerine detaylı bir çalışma yürütmesi bekleniyor.

HOBİ BAHÇELERİ YIKIM KARARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Hobi bahçeleri yıkım kararının iptal edilip edilmediği konusu da kamuoyunda yoğun şekilde araştırılıyor.

Mevcut bilgilere göre:

4 Nisan 2026 tarihli yönetmelik yürürlükte bulunuyor,

Ancak gelen tepkiler sonrası uygulamaya ilişkin süreç yeniden değerlendirme aşamasına alındı,

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla MKYK bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

Toplantılarda, düzenlemenin vatandaş üzerinde oluşturduğu algı ve etkiler de gündeme geldi. Bazı MKYK üyeleri, düzenlemenin yanlış anlaşılabileceğini ve bu durumun kamuoyu hassasiyetini artırdığını ifade etti.

Öte yandan oluşturulan komisyonun çalışmaları doğrultusunda, mevcut düzenlemelerin yeniden ele alınarak daha dengeli bir çerçeve oluşturulması hedefleniyor.