HMGS SONUÇLARI açıklandı! (ÖSYM SONUÇ EKRANI) 2026 HMGS sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (HMGS) ikinci oturumuna katılan adayların beklediği sonuçlar, ÖSYM tarafından erişime açıldı. 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama ekranına yöneldi. 2026 HMGS/2 sonuçları, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklandı. Peki, 2026 HMGS sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Detaylar...

HMGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılında iki oturum halinde gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ikinci uygulaması için sonuç tarihi belli oldu. 27 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen HMGS/2 sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin duyuruları ve resmi sınav takvimi üzerinden takip ediyor.

ÖSYM'nin yayımladığı takvimde 2026-HMGS/2 sonuç tarihi 22 Ekim 2026 olarak belirtiliyor. Adaylar, sınav puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemini kullanabilecek.

HMGS SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 HMGS SINAV SONUÇLARI NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 HMGS/2 sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin resmi sonuç sayfasına girmesi gerekiyor. Sonuç sorgulama işlemi, adayların kimlik ve giriş bilgileriyle gerçekleştiriliyor.

Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için şu adımları izleyebilir:

ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama adresi olan sonuc.osym.gov.tr sayfasına girin.

T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme giriş yapın.

Güncel sınavlar arasında yer alan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) Sonuçları bağlantısını seçin.

Açılan ekrandan sınav puanınızı ve başarı durumunuzu görüntüleyin.

2026-HMGS/2 sonuç tarihi, ÖSYM'nin resmi takviminde 22 Ekim 2026 olarak yer alıyor. Adayların sonuçlara ilişkin güncel duyuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.