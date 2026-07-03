Dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan Hızlı ve Öfkeli serisi, yeni filmiyle yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Serinin final halkası olması beklenen yapım hakkında en çok araştırılan konuların başında "Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak?" sorusu geliyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 11'in vizyon tarihi belli oldu mu? İşte yeni filme dair öne çıkan detaylar.

HIZLI VE ÖFKELİ 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hızlı ve Öfkeli serisinin 11. filmi, 17 Mart 2028 tarihinde sinemalarda vizyona girecek. Yapım, serinin ana hikâyesını tamamlayacak final filmi olarak planlanıyor. Böylece 2023 yılında gösterime giren Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) ile yeni film arasında yaklaşık beş yıllık bir ara verilmiş olacak.

HIZLI VE ÖFKELİ 11'İN ADI NE OLACAK?

Universal Pictures tarafından yapılan duyuruya göre filmin resmi adı Fast Forever olarak açıklandı. Yeni yapım, Hızlı ve Öfkeli serisinin final halkası olacak ve uzun yıllardır devam eden hikâyeyi sonlandıracak.

FİLMİN YÖNETMENİ KİM?

Serinin final filmini, Fast X'i de yöneten Louis Leterrier yönetecek. Yönetmenin, önceki filmde yarım kalan olay örgüsünü tamamlayarak seriyi güçlü bir finalle noktalaması bekleniyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 11'DE NELER BEKLENİYOR?

Vin Diesel'in paylaştığı bilgilere göre final filmi, serinin başladığı yer olan Los Angeles sokaklarına dönüş yapacak. Yapımda otomobil kültürü ve sokak yarışlarının yeniden ön plana çıkması hedeflenirken, Dom Toretto'nun hikâyesi de tamamlanacak.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLERİN YER ALMASI BEKLENİYOR?

Resmi oyuncu kadrosu henüz tamamen açıklanmasa da başta Vin Diesel olmak üzere serinin önemli isimlerinin yeni filmde yer alması bekleniyor. Ayrıca Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Statham, Charlize Theron ve Jason Momoa gibi isimlerin hikâyedeki rollerini sürdürmesi öngörülüyor.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİNE DUYGUSAL VEDA

Yaklaşık çeyrek asırdır sinema dünyasında önemli bir yer edinen Hızlı ve Öfkeli serisi, Fast Forever ile izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahneleri, unutulmaz karakterleri ve otomobil kültürünü beyaz perdeye taşıyan seri, final filmiyle uzun soluklu macerasını tamamlayacak.