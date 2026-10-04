Haberler

Hırvatistan'ın ulusal bayrağında betimlenen ve ülkenin ulusal sembolü de olan hangisidir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hırvatistan'ın ulusal bayrağında betimlenen ve ülkenin ulusal sembolü de olan hangisidir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen seyirciler, hem yarışmacının ne yanıt vereceğini merakla bekliyor hem de doğru cevaba ulaşmak için araştırma yapıyor. Hırvatistan'ın ulusal bayrağında betimlenen ve ülkenin ulusal sembolü de olan hangisidir?

Yeni bölümdeki sorular, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmacının tercih edeceği cevabı heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da doğru cevaba ulaşmak için çeşitli kaynaklara başvuruyor. Program, sadece yarışmacılar için değil, izleyiciler için de eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Seyirciler, kendilerini yarışmacı gibi hissederek sorulara yanıt aramaya koyuluyor. Peki, Hırvatistan'ın ulusal bayrağında betimlenen ve ülkenin ulusal sembolü de olan hangisidir?

HIRVATİSTAN'IN ULUSAL BAYRAĞINDA BETİMLENEN VE ÜLKENİN ULUSAL SEMBOLÜ DE OLAN HANGİSİDİR?

A: Dalmaçya köpeği

B: Yaban armudu

C: Dama tahtası

D: Kravat

Cevap: Dama tahtası
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, son geçtiği baraj sorusunun ödülünü kazanıyor. Aynı şekilde, yarışmacı istediği an çekilme kararı alırsa, en son doğru cevapladığı sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu benzersiz formülüyle Kim Milyoner Olmak İster, hem heyecanı hem de büyük ödülleri sevenler için kaçırılmaz bir deneyim sunuyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Yargı camiasının acı günü! Savcı Orhan Kılıç hayatını kaybetti

Yargı camiasının acı kaybı! Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu
Osmaniye'deki 5.2'lik depremden ilk görüntüler

5,2'lik depremden ilk görüntüler! Sarsıntının şiddeti kamerada
Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu

İş yerinin önünde otururken kurşunlar başına isabet etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık Bakanlığı'na cihaz kiralama vaadiyle dolandırıcılık iddiası! Şüphelinin 831 milyon liralık işlem hacmi çıktı

Bakanlığa cihaz kiralama vaadi! 831 milyonluk para trafiği çıktı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli

Adalı'dan olay sözler: Temizlik tamamlanana kadar...
Tiyatrocu Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu

Selçuk Yöntem'in acı günü! Yakın arkadaşını kaybetti
Milli takımı bıraktı mı? Galatasaray'ın yıldızı için yeni açıklama

Galatasaray'ın yıldızı milli takımı mı bıraktı? Açıklama geldi
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tıp eğitimi Meclis'e taşındı: Aynı yıllarda İSBAK personeli ve Başbakan danışmanı görünüyor

Tıp eğitimiyle aynı yıllarda İSBAK kaydı! 85 bin dolar sorusu
Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme

Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme

Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı! Zirvedeki şehir herkesi geride bıraktı

Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı! İşte zirvedeki şehir