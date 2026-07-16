Hilal Zeynep Hedbe kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Zeynep Hedbe neden gözaltına alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Hilal Zeynep Hedbe oldu. Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından "Hilal Zeynep Hedbe kimdir, kaç yaşında, nereli, neden gözaltına alındı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi.

HİLAL ZEYNEP HEDBE KİMDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 25 kişi arasında yer alan isimlerden biri Hilal Zeynep Hedbe oldu.

Soruşturmaya ilişkin Başsavcılık açıklamasında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan bazı şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya bu amaçla yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme işlemlerinin yapılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri yönünde talimat verildi.

Hilal Zeynep Hedbe hakkında ise şu ana kadar resmi makamlar tarafından kamuoyuyla paylaşılmış ayrıntılı biyografik bilgiler bulunmuyor. Mesleği, eğitim hayatı veya özel yaşamına ilişkin doğrulanmış herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

HİLAL ZEYNEP HEDBE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre soruşturma, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülüyor.

Başsavcılık açıklamasında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan bazı şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya bu amaçla yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı ifade edildi. Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme kararı verildi.

Hilal Zeynep Hedbe de hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. Ancak soruşturma devam ettiği için Hilal Zeynep Hedbe'ye yöneltilen somut suçlamalara veya dosyanın ayrıntılarına ilişkin resmi makamlar tarafından kamuoyuna paylaşılmış ek bir bilgi bulunmuyor.

Soruşturma süreci devam ederken, gözaltı kararının kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmediği; nihai değerlendirmenin adli süreç sonunda yargı mercileri tarafından yapılacağı unutulmamalıdır.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

1-Sıla Gençoğlu (Gözaltında)

2-İlyas Yalçıntaş (Gözaltında)

3-Mehmet Fatih Aksoy (Gözaltında)

4-Ateş İnce (Gözaltında)

5-Öner Faruk IŞIK (Gözaltında)

6-Şefik Ömer Dolman (Gözaltında)

7-Aybüke Albere (Gözaltında)

8-Ayşe Nur Balcı (Gözaltında)

9-İrem Haznedar (Gözaltında)

10-Orhan Yıldı

11-Burak Çelik

12-Volkan Büyükhanlı

13-Büşra Tatar

14-Cenk Çöteli

15-Feyza Cihan

16-Asude Mercan

17-H.Eylem İpek Şafak

18-Gökhan Şafak

19-Ümit Aslan

20-Buğra Balkaya

21-Akın Altan

22-Oğuz Alp Güler

23-Kübra Altay

24-Hilal Zeynep Hedbe

25-Melis Selçukoğlu