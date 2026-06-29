Hilal Yelekçi kanser mi, Manifest Hilal Yelekçi hasta mı?

Hilal Yelekçi hakkında ortaya çıkan sağlık söylentileri, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. “Kanser mi?” iddiaları sonrası kullanıcılar gerçeği öğrenmek için araştırmalarını artırırken, konuya dair doğrulanmış bir bilgi bulunup bulunmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.

HİLAL YELEKÇİ KAN KANSERİ Mİ? İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Sosyal medyada son günlerde Manifest müzik grubu üyesi Hilal Yelekçi hakkında ortaya atılan “kan kanseri (lösemi)” iddiaları gündem oldu. Ancak yapılan araştırmalara ve mevcut bilgilere göre bu iddiaların gerçek olmadığı, tamamen sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız söylentilerden ibaret olduğu belirtiliyor.

HİLAL YELEKÇİ’NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hilal Yelekçi hakkında bilinen ciddi bir sağlık problemi bulunmuyor. Konuya dair resmi bir açıklama ya da doğrulanmış bir bilgi yer almazken, ortaya çıkan sağlık iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor. Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin ardından konu yeniden gündem olurken, doğrulanmamış içeriklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.