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Eski TBMM Başkanı, Dışişleri Bakanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, 24 Kasım 2026'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Çetin'in vefatının ardından hayatı, siyasi kariyeri ve ölüm nedeni merak konusu oldu. 1937 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetin, Türk siyasetinde ve diplomasisinde uzun yıllar görev aldı. Peki, Hikmet Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin neden öldü? Detaylar...

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Hikmet Çetin, 1937 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Lice'de, ortaöğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Çetin, akademik çalışmalarını yurt dışında sürdürdü. ABD'deki Williams College'da yüksek lisans yaptı, Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) araştırmalarda bulundu. Ayrıca Stanford Üniversitesi'nde planlama modelleri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

HİKMET ÇETİN KAÇ YAŞINDAYDI?

1937 doğumlu Hikmet Çetin, 24 Kasım 2026'da 89 yaşında hayatını kaybetti.

HİKMET ÇETİN NERELİ?

Hikmet Çetin, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini de doğduğu ilçede tamamladı.

HİKMET ÇETİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Hikmet Çetin, 1977 genel seçimlerinde milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 1978-1979 yıllarında Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

1991-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Çetin, 1995 yılında CHP Genel Başkanlığına seçildi. 1997-1999 yılları arasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü.

TBMM Başkanlığı sonrasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dış politika başdanışmanlığını yapan Çetin, 2003-2006 yılları arasında NATO'nun Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev aldı.

HİKMET ÇETİN NEDEN ÖLDÜ?

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi. Ancak vefatına ilişkin kamuoyuna yansıyan açıklamalarda kesin ölüm nedeni veya belirli bir hastalık adı bildirilmedi.

Çetin, Ekim 2025'te soğuk algınlığı ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Daha sonra yeniden hastaneye yatırılan Çetin'in tedavisi İstanbul'da sürüyordu. Önceki sağlık sorunları ile 24 Kasım 2026'daki vefatı arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmak için ise doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

HİKMET ÇETİN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Hikmet Çetin evli ve iki çocuk babasıydı.