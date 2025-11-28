Hikmet Akçay kimdir, hangi lisede öğremendi? 19 yıl önce matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ı kim neden öldürdü?

İstanbul'da 2 Mayıs 2006 tarihinde kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen Hikmet Akçay'ın öldürülmesine dair dosyanın zaman aşımına yalnızca beş ay kalmışken yürütülen çalışmalar sonucunda, aralarında bir kadının da bulunduğu dört şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Peki, Hikmet Akçay kimdir ve yaklaşık 19 yıl önce matematik öğretmeni olan Akçay'ın ölümüne ne sebep olmuştur?

19 YIL ÖNCE MATEMATİK ÖĞRETMENİ HİKMET AKÇAY'I KİM VE NEDEN ÖLDÜRDÜ?

İstanbul'da 2 Mayıs 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan emekli matematik öğretmeni Hikmet Akçay ile bir gün önce Silivri Beyciler köyündeki fabrikalar bölgesinde yanmış halde bulunan kimliği belirsiz ceset arasındaki bağlantıyı değerlendiren polis ekipleri, iki olayın aynı kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde yeniden yoğunlaştı.

ŞÜPHELİLERİN İZİ KOCAELİ'DE BULUNDU

Hikmet Akçay'ın temas kurduğu kişiler üzerinde detaylı analiz yapan ekipler, Akçay'ın en son isminin geçtiği kişi olan Esin B.'nin Kocaeli'deki evine gittiğini, telefon sinyal bilgilerinin de bu konumda kesildiğini belirledi. Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonlarda Esin B. (42), Erdoğan Y. (63), Zemçi S. (45) ve Erdoğan Y.'nin kuzeni Hakan D. gözaltına alındı.

ESİN B.'NİN İTİRAFLARI

Spor AŞ'de tesis yöneticisi olduğu öğrenilen Esin B., emniyetteki sorgusunda Akçay'la evinde tartışma yaşadığını, arbede sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Akçay'ı yaraladığını ve öğretmenin yere yığılarak hareketsiz kaldığını söyledi. Esin B., Akçay'ın maddi sıkıntıları nedeniyle kendisiyle ilgilendiğini, yardımcı olduğunu ve geçmişten beri kendisine yakın davranmaya çalıştığını öne sürdü.

AKÇAY HAKKINDA İDDİALAR VE GEÇMİŞ OLAYLAR

Esin B., öğrencilik yıllarından itibaren Akçay'ın kendisini ve kız öğrencilere yakın davrandığını iddia etti. Lise döneminde kimya öğretmeni Erdoğan Y.'nin Akçay tarafından sürekli arandığını, üniversite yıllarında ise baskı sonucu Erdoğan Y. ile birliktelik yaşadığını ifade etti. Üniversite döneminde Zemçi S. ile ilişkisini öğrenen Akçay'ın kendisiyle görüşmek istediğini, eve geldiğinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattı.

CESEDİN TAŞINMASI VE YAKILMASI

Akçay'ın hareketsiz kalmasının ardından Zemçi S.'yi aradığını belirten Esin B., cesedi banyoya taşıdıklarını söyledi. Ardından Akçay'ın üzerindeki anahtar, telefon ve cüzdanı aldıktan sonra Bayrampaşa'daki evine gidip tehdit amaçlı bir verinin bulunup bulunmadığını kontrol ettiklerini aktardı. Kocaeli'ye döndüklerinde Erdoğan Y.'nin de eve geldiğini, cesedi bir bavula koyarak birlikte yola çıktıklarını ifade etti. Esin B., Avcılar'da bir akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra cesedi Silivri Beyciler bölgesine götürüp yaktıklarını itiraf etti. Zanlı, polis ve savcı eşliğinde birebir yer gösterme yaparak olayın ayrıntılarını anlattı.

SES KAYITLARINDA TEHDİT SÖZLERİ

Soruşturma kapsamında yeniden incelenen ve Akçay'ın odasından bulunan kasete ait ses kayıtlarında, öğretmenin Esin B.'yi "Seni parçalar, bavula koyar, yakarım" sözleriyle tehdit ettiği tespit edildi. Ayrıca Hikmet Akçay'ın 2000 yılında bir öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla disiplin soruşturması geçirdiği de ortaya çıktı.

DNA SONUCU BEKLENİYOR

Silivri'de 1 Mayıs 2006'da bulunan ve o dönemde kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen ceset üzerinde yapılan incelemede, kalbin alt kısmında bıçakla açılmış altı kesik izi tespit edildi. Cesedin Akçay'a ait olup olmadığının kesinleşmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek DNA eşleşmesi bekleniyor.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Esin B., Erdoğan Y., Zemçi S. ve Hakan D. çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.